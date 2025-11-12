Más de 300 magistrados llegan a A Coruña con “la necesidad de aumentar la planta judicial”

Un momento de la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV),hoy, en Palexco | quintana Quintana

Más de 300 magistrados procedentes de diferentes lugares de todo el país se reúnen desde hoy y hasta el viernes en Palexco para celebrar la 39 Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y abordar los desafíos de la Justicia y las últimas reformas impulsadas por el Gobierno. Entre ellos, asuntos tan importantes como la decisión de avalar o no a candidatos para vocales del Consejo General del Poder Judicial, la referencia a los tribunales de instancia, el riesgo de lactancia de las mujeres juezas pero, sobre todo, “la necesidad de aumentar la planta judicial”.

Así lo considera su portavoz nacional, Sergio Oliva, quien califica de “urgencia” incrementar la plantilla debido a la baja cifra en España con respecto a la media europea: “Tenemos la necesidad de incrementar el número de jueces. Actualmente estamos muy alejados de la media europea. Mientras ellos andan en unos 17,6 por cada 100.000 habitantes, nosotros en menos de 12. Eso supone que cada vez hay mayor carga de trabajo. La litigiosidad está aumentando año tras año en España y no se pone remedio. Esto supone que los jueces tengan una carga de trabajo mucho mayor y que no puedan atender a los casos como merecen. Lo más dramático es que hay ciudadanos que están esperando años y años por la resolución de su conflicto con la quiebra de la tutela judicial efectiva”, explicó el portavoz.

Difamaciones

Así, después de dos años en el cargo, Oliva será el encargado de designar mañana a la nueva persona que ejercerá la portavocía de la asociación judicial. “El contexto político-jurídico en estos dos últimos años ha sido muy complicado. Hemos soportado años de difamaciones a los jueces desde el poder ejecutivo y el poder legislativo”, admitió el portavoz de la asociación.

“Los jueces tenemos que primar lo que nos une para lograr la defensa de un interés común”, dijo Ignacio Picatoste

El acto principal de la jornada de hoy lo abrió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras. Durante su intervención, incidió en que “en este momento, en el que se están propiciando avances que cambian el futuro, es todavía más importante el papel de las asociaciones judiciales. Estamos en un escenario en el que, como otras veces, los jueces tenemos que primar lo que nos une para lograr la defensa de un interés común”. De esta forma, también recalcó la importancia de la independencia del poder judicial, “al servicio de la ciudadanía”, y que “es necesaria nuestra aportación para evitar que un nuevo modelo se desnaturalice”, comentó el presidente del TSXG.

Además, también quiso destacar que “nuestra sociedad nos pide que nuestra labor se perciba como coherente y cercana” y la importancia de este foro, que “no es una cita más en el calendario judicial, supone una acción colectiva que va a marcar los principios de análisis y los desafíos de la carrera judicial”.

En el acto también intervino el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, quien vertebró la posición de Picatoste y expresó que “la Justicia tiene que ser accesible y de calidad. Nosotros como servidores públicos tenemos que dar una solución al ciudadano”, sentenció el director xeral. 