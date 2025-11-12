Los taxistas de A Coruña amenazan con colapsar los accesos a la ciudad este jueves
La movilización está organizada por trabajadores independientes
El habitual tráfico de la mañana en A Coruña se puede ver complicado este jueves por una protesta. Un colectivo de taxistas independientes ha organizado una marcha lenta a la entrada de la ciudad para protestar por la "falta de legalidad" de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y la "falta de actuación" del Gobierno local.
Según ha explicado el portavoz de Radio Taxi, Antonio Vázquez, la protesta agrupará a unos 200 vehículos, que complicarán la entrada y salida de A Coruña en hora punta.
Así, está previsto que se concentren a las siete y media de la mañana en el aparcamiento de Alcampo, para desde las 08.00 iniciar una marcha lenta a través de vías como Alfonso Molina, lo que puede complicar mucho el tránsito de los miles de coches que cada jornada entran y salen de A Coruña.
El impacto no se limitará al coche particular, ya que también puede afectar al transporte público, y ya que no se conocen con exactitud los puntos que quedarán bloqueados, la recomendación es extremar la previsión y salir con antelación.