Los eventos que más facturan en el puerto de A Coruña: las hamburguesas

Celebración de The Champions Burger en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano Quintana

El 2022 fue un año especial para el puerto de A Coruña. Tras cerca de dos décadas, la dársena volvió a estar abierta a la ciudadanía. Al menos, parcialmente. La entidad que preside Martín Fernández Prado, acordó abrir al público el muelle de Trasatlánticos en el mes de enero. El turno de Calvo Sotelo llegó en octubre. Muchos vecinos de la ciudad se acercaron en aquellos momentos a pasear por estos espacios, vetados al tránsito durante años.

Posteriormente, estos espacios del puerto empezaron a albergar diversas actividades culturales, como las exposiciones de fotografía que organiza la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez). También se celebran festivales de música y actividades gastronómicas y deportivas. Esto ha abierto una nueva fuente de ingresos para la Autoridad Portuaria, que recauda las tasas que establece la legislación por utilizar estos rincones ubicados en pleno centro de la ciudad.

La Autoridad Portuaria grava el espacio ocupado y el 2% de los ingresos de estas actividades

Las empresas que quieren utilizar los muelles para la realización de actividades deben pagar dos tarifas: la de actividad y la de ocupación. La primera se abona en función de la facturación correspondiente al evento (un 2% de los ingresos) y la segunda se calcula en base al tiempo y superficie de ocupación del dominio público, según explica el Puerto .

Los que más pagan

El registro el organismo estatal revela que la empresa que más importe pagó este 2025 por emplear el recinto portuario es El Puerto Producciones SL, por la ocupación de los muelles de Calvo Sotelo y Batería para la celebración de los conciertos del Morriña Fest (con actuaciones, entre otros, de Pignoise, Marlon, Ginebras y Duncan Dhu) y diversas actividades complementarias. Según los datos provisionales (a la espera de la liquidación definitiva), esta compañía permaneció 36 días en el puerto y tiene que abonar casi 49.000 euros. Mientras que la facturación declarada asciende a 1,2 millones.

Gastrosueños SL organizó el evento de The Champions Burger en las instalaciones portuarias. En este caso, la tarifa asciende a 43.000 euros por ocupar suelo público durante 16 días. Los ingresos que declara por esta actividad se elevan a 1,7 millones de euros.

Este es un festival gastronómico donde diversas hamburgueserías compiten por el título de la “Mejor Hamburguesa de España”. Esta iniciativa se caracteriza por su formato itinerante, visitando múltiples ciudades. Estuvo presente en A Coruña el pasado mes de agosto y recibió a cerca de 100.000 visitantes, según los datos hechos públicos por la organización. Este festival también se celebró en la ciudad en la temporada estival de 2024.

El Recorda Fest también se celebró en terrenos del puerto y contó con artistas como Xoel López, Lori Meyers y Álvaro de Luna. La empresa que lo realiza, Rec Fest 2025 Aie, desembolsó cerca de 20.000 euros en tasas a la Autoridad Portuaria. El montante que esta firma ingresó por este festival es de aproximadamente 650.000 euros.

Patinaje

El muelle de Batería acogerá una pista de patinaje sobre hielo durante la próxima Navidad. Ya está en marcha el montaje de la estructura, cubierta por una carpa, ya visible desde la plaza de Ourense.

Esta iniciativa ya se desarrolló a finales del año pasado y principios de 2025. Su promotora es la empresa Emiced Diseño Integral SL, que, según el registro de la Autoridad Portuaria, debe pagar 4.500 euros (el dato es provisional) por montar esta instalación durante 57 días. La facturación que declaró esta compañía asciende a 225.000 euros.

Portoferia es una de las actividades que se realizó dentro de la dársena coruñesa el pasado mes de abril. Contó con atracciones, mercadillo de artesanía, cervezas del mundo, una exposición de dinosaurios, fiesta de la espuma y de polvos holi. Su organizadora fue Camfer Noroeste SL, que abonó casi 5.000 euros en tasas y que declaró una facturación de 160.000 euros.

El ciclo Son&Mar 2025 tuvo lugar en el muelle de Batería este año por primera vez. Fue un evento de nueva creación que combinó música, gastronomía y experiencias junto al mar. La empresa que lo organiza es Amorinfes SL, que tuvo que pagar 11.000 euros por la ocupación del dominio público portuario. Declaró una facturación de 550.000 euros por la realización de esta iniciativa.

Pionero

La celebración de actividades en el puerto es ahora de lo más normal. No lo era hace cuatro años. De hecho, poco antes de que se produjese la apertura al público de los muelles, tuvo lugar la primera edición del festival Noites do Porto, con conciertos de artistas como Ángel Stanich, Bad Gyal y Xoel López. En concreto, se realizó en octubre de 2021 en el muelle de Batería.

Este evento se ha convertido en un habitual de la dársena coruñesa. Su organizador es la empresa Adhesion Mercantil Coruñesa, que debe abonar (es un dato provisional a la espera de regularización) aproximadamente 4.000 euros en tasas, según la información del Puerto. Los ingresos por esta actividad se sitúan en 200.000 euros.