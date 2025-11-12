La Xunta refuerza su voluntad para mejorar el CEIP de Prácticas de A Coruña

CEIP de prácticas en A Coruña Carlota Blanco

El secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Manuel Vila, reiteró este miércoles ante la Comisión del Parlamento a “máxima voluntad” de la Xunta para llegar a un acuerdo para una solución integral de mejora del edificio del CEIP de Prácticas, en A Coruña.

El representante de la Consellería recordó que las tareas de conservación y mantenimiento de carácter común son de competencia municipal. Además, dado que se trata de un edificio singular de titularidad compartida entre la Xunta, el Ayuntamiento de A Coruña y la Universidade da Coruña, las mejoras necesarias tienen que ejecutarse mediante un acuerdo entre las tres administraciones competentes y, además, teniendo en cuenta la protección patrimonial del inmueble que obliga a conservar íntegra su envolvente.

Precisamente, en esta senda de diálogo, los técnicos de las tres instituciones están trabajando conjuntamente para abordar las actuaciones de mayor envergadura como son la renovación de la cubierta y de las ventanas. Manuel Vila recalcó la necesidad de, frente a la confrontación, “sumar esfuerzos” trabajando de manera coordinada y donde cada parte “asuma la responsabilidad competencial que le corresponde para mejorar este centro”. El representante de la Consellería reivindicó, además, el compromiso de la Xunta con este centro en el que en 2024 se ejecutaron varias obras por un importe de más de 30.000 euros.

Es un compromiso que se extiende al resto de las infraestructuras educativas en la ciudad y que se materializa a través del Plan de nueva arquitectura pedagógica, que incluye ya cerca de 100 actuaciones en los centros de A Coruña con una inversión de cerca de 23,3 millones de euros.