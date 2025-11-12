La Universidad Intercontinental de la Empresa presenta dos nuevos grados en Ciencias de la Salud

Miguel Ángel Escotet, rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y Juan Abarca, de HM Hospitales A. P.

Miguel Ángel Escotet, rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y Juan Abarca, de HM Hospitales, anunciaron este miércoles el grado de Fisioterapia y de Biomedicina para el curso 2027-2028. El próximo curso comenzará el de Enfermería.

Escotet señaló que se avanza a un ritmo lento, propio de la universidad, mientras que los hospitales avanzan a un ritmo más acelerado. El rector defendió la educación privada. "Solo hay que hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Ojalá se pudieran disponer de más plazas públicas".

Cabe mencionar que la UIE beca al 15% de los estudiantes y al 5% de investigación