La UDC estrecha lazos con una de las principales universidades de China

Imagen de la reunión, con presencia del rector, Ricardo Cao UDC

Este miércoles, la Universidad de A Coruña (UDC) recibió la visita de una delegación de la Universidad Central del Sur (CSU), una de las principales universidades públicas de China, dependiente directamente del Ministerio de Educación y clasificada como institución de categoría A dentro de la iniciativa Doble Primera Clase.

La reunión tuvo lugar en la Sala de Reuniones del Rectorado y contó con la presencia del rector de la UDC, Ricardo Cao Abad; el vicerrector de Grados e Internacionalización, Moisés Canle López; la asistente de Política Internacional, María Bobadilla; y Susana Ladra, profesora de la UDC y miembro del Clúster Gallego de Salud.

Por parte china, la delegación estuvo encabezada por el profesor Li Zhihong, vicerrector de la CSU y representante del Hospital Xiangya, uno de los hospitales universitarios más prestigiosos de China, con más de cien años de historia. Le acompañaron el profesor Tan Sipin, subdirector del Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Médicas Básicas de Xiangya; Ji Hailong, subdirector de la Oficina de Cooperación e Intercambio Internacional; Gao Dongbo, secretario del Comité del Partido en el Instituto Internacional de Dundee; y personal de la consultora Axperia Ventures, liderado por su fundador y director ejecutivo, Armando Priegue Freire, junto con sus socios Tian Hong, representante del Gobierno de Hunan para España y Portugal, y Lin Fangxin, director asociado de esta empresa en Madrid.

Una universidad de referencia internacional

La Universidad Central del Sur, ubicada en la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, es una de las instituciones académicas más prestigiosas de China y está bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación de la República Popular China. Cuenta con más de 62.000 estudiantes, de los cuales más de 2.000 son internacionales.

La CSU se encuentra entre las mejores universidades del mundo según los principales rankings internacionales: entre los puestos 94 y 96 en el Ranking de Shanghai (ARWU), en el puesto 183 en el CWUR 2024, y entre las 314 mejores del mundo y entre las 20 mejores de China según EduRank 2025, con especial fortaleza en Biomedicina, Ingeniería y Nanotecnología.

Nuevos acuerdos de colaboración

Esta reunión tiene un doble objetivo. Por un lado, reactivar el convenio firmado en 2019 entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de la provincia china de Hunan, donde se ubica la CSU, en materia de salud y biotecnología. Por otro lado, busca crear nuevas vías de cooperación entre la CSU y las universidades públicas gallegas con miras a la posible firma de memorandos de entendimiento en áreas de interés común.

Durante la reunión, el rector Ricardo Cao destacó "la importancia de establecer alianzas internacionales en el campo del conocimiento científico y tecnológico", mientras que el profesor Li Zhihong expresó el interés de la CSU en promover programas conjuntos de investigación, la movilidad estudiantil y el intercambio de personal investigador.

Protocolo general de colaboración

Tras esta visita a la institución de A Coruña, está prevista la firma de un protocolo general de colaboración entre ambas entidades educativas, para establecer un marco general de cooperación para futuras actividades conjuntas en el ámbito de la investigación, la innovación, la transferencia de conocimientos, la formación y la divulgación científica, así como otros temas de interés común.

La materialización de las colaboraciones se llevará a cabo mediante acuerdos específicos, que detallarán las obligaciones, la financiación y los aspectos operativos de cada proyecto o actividad concreta.