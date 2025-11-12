La mejor cesta de Navidad está en Os Mallos: de una tele a una noche de hotel, 300 euros en efectivo y un jamón

Manuel Cruz, propietario de El De Manolín Quintana

Un local de Os Mallos ofrece la posibilidad de ganar la mejor cesta de Navidad de A Coruña. Tiene todo lo habitual: turrones, licores, paté y conservas. Pero Manuel Cruz, propietario de El De Manolín (San Vicente, 11), ha reinventado el juego.

Su cesta no solo incluye los productos tradicionales (agrupados en tres pisos), sino que el ganador se llevará a casa una televisión Full HD Led de cuarenta pulgadas, una caja de aceite de oliva, una noche de hotel con desayuno y cena, cuarenta euros en Lotería del Niño, un jamón Torre de Núñez y 300 euros en efectivo.

Cruz explica que la cesta está valorada en unos 1.400 euros, y para hacerse con una participación de 5 euros hay que ser rápido: los números van del 0 al 399 y ya se han asignado la mitad, unos 200.

"Llevamos ocho años, desde que abrimos, teniendo cesta de Navidad, pero cada año la hacemos más grande e incluimos cosas que se adapten al público que tenemos", señala el propietario de El De Manolín. Para el próximo año, ya avisa: "Estamos pensando en incluir un patinete". Eso sí, el precio no cambiará, ya que Cruz opta por no elevar el coste de la participación. "Lo que hacemos es subir los números y que haya más, así puede participar más gente, se costea la cesta y el cliente no paga más cara la rifa", concluye.