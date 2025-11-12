La Inteligencia Artificial Verde, protagonista en la UDC de la mano de la Cátedra Inditex

Citic UDC

Los próximos días 25 y 26 de noviembre se celebrará en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) el I Simposio en Inteligencia Artificial Verde, una iniciativa promovida por la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes.

Según informa la institución académica, el evento se desarrollará en modalidad híbrida, con sesiones presenciales en la ciudad herculina y acceso virtual para participantes remotos.

Esta iniciativa, añade, nace con el objetivo de "crear un espacio de encuentro entre la comunidad investigadora, el sector empresarial y las instituciones, para abordar los desafíos actuales de la Inteligencia Artificial desde una perspectiva de sostenibilidad y compromiso medioambiental".

El programa del simposio incluirá conferencias, mesas redondas y presentaciones de proyectos de investigación y ciencia ciudadana, desarrollados desde la Cátedra, así como iniciativas en el ámbito de la llamada IA Verde, con una amplia representación de especialistas de referencia en esta temática, concreta la UDC.