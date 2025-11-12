Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La gran ola que se tragó A Coruña hace 440 años

Un 12 de noviembre de 1685, se unieron las aguas del Orzán y del puerto, anegando el istmo de la ciudad

Óscar Ulla
Óscar Ulla
12/11/2025 11:14
Viñetas del cómic 'Historia de la ciudad de La Coruña', que recrea la inundación de 1685, aunque datada en 1684
Viñetas del cómic 'Historia de la ciudad de La Coruña', que recrea la inundación de 1685, aunque datada en 1684
Archivo

Desde hace 30 años, con la llegada del otoño, asimilamos el levantamiento de una duna en la playa de Riazor para proteger el Paseo Marítimo, sobre todo durante los temporales. No es que una de estas olas vaya a arrasar la ciudad, aunque la balaustrada del Paseo si cedió en su momento, pero ayuda a mitigar las molestias de la entrada de agua y arena.

Montaje de la duna de Riazor

La duna de Riazor se adentra ya en la zona más sensible del Paseo Marítimo

Más información

Aunque sí que hubo una ocasión en la que el agua 'arrasó' la ciudad. O por lo menos se la comió. No era la primera vez que un gran fenómeno meteorológico asolaba la ciudad, pero el 12 de noviembre de 1685, hay hoy 440 años, el istmo de la ciudad se anegó y las aguas del puerto y las del Orzán fueron una.

Lo recogía el secretario del Ayuntamiento, Juan de Ortega, en el libro de Acuerdos de aquel 1685, cuando escribía que la mar del Orzán se había alborotado de tal manera que "llegó por diferentes partes".

Las casas se inundaron y el agua aprovechó su inercia para recorrer calles como la de Santa Catalina o Rúa Nueva para unir los dos lados del istmo, convirtiendo el mar del Orzán y las aguas del puerto en un solo ente.

El cómic 'Historia de la ciudad de La Coruña' recreaba esta escena, aunque mal datada, ya que la situaba en el 10 de noviembre de 1684. En esa obra se recreaba el paso del agua por las dos vías mentadas y cómo los coruñeses, además de resguardarse, veían pescados que se convertían en transeúntes por un día de las calles coruñesas.

Los fenómenos meteorológicos más extremos vividos en A Coruña: ciclones, huracanes y hasta un tsunami

Más información

Te puede interesar

Miguel Ángel Escotet, rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y Juan Abarca, de HM Hospitales

La Universidad Intercontinental de la Empresa presenta dos nuevos grados en Ciencias de la Salud
Abel Peña
Un taxi circula por el centro de A Coruña

Los taxistas de A Coruña amenazan con colapsar los accesos a la ciudad este jueves
Noela Rey Méndez
Un bebé recibe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Materno Infantil de A Coruña

A Coruña roza el 100% de vacunados frente al virus que más ingresos causa en bebés
Lucía Crujeiras
Mariscadores de a flote, frente As Xubias

Los mariscadores vuelven a la ría de O Burgo tras cuatro años
Abel Peña