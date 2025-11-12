La borrasca 'Claudia' esquiva A Coruña mientras deja cientos de incidencias en toda Galicia

La borrasca 'Claudia' dejó alertas en el mar y el interior de A Coruña, con fuerte vientos de más de 75 kilómetros por hora el martes, pero que amainaron el miércoles Quintana

En medio de los problemas que está dejando la borrasca 'Claudia' en toda Galicia, con fuertes vientos y, sobre todo, intensas lluvias, el tiempo esta vez ha 'respetado' a la ciudad de A Coruña y su área.

Y es que mientras los servicios de emergencia gallegos sumaban más de un centenar de incidencias y en lugares como Santa Comba se acumularon entre la noche del martes y este miércoles, 12 de noviembre, hasta 79 litros de lluvia por metro cuadrado, en las estaciones meteorológicas de la ciudad herculina los registros ni llegaron a los diez litros.

Hasta el mediodía de este miércoles, en la estación de MeteoGalicia situada en la Torre de Hércules se habían acumulado 7,3 litros por metro cuadrado de agua, con precipitaciones que fueron más intensas de madrugada, sobre todo entre las doce y las tres.

Tanto MeteoGalicia como la Aemet han desactivado ya las alertas amarilla y naranja (en este caso, en el mar) que estaban en marcha en A Coruña y su área metropolitana debido al paso de 'Claudia'.

Sin embargo, los avisos siguen en marcha en zonas del resto de Galicia, sobre todo el suroeste de la provincia de A Coruña y toda la de Pontevedra. Con todo, MeteoGalicia prevé que en los próximos días continúen las precipitaciones en A Coruña, con temperaturas que se situarán entre 18 y 14 grados.

Los chubascos predominarán durante la jornada del miércoles y el jueves, mientras que el viernes apunta a que puede haber una ligera tregua durante la tarde y la noche.