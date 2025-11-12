Viviendas y coches estacionados en el Barrio de las Flores, en 2023 Quintana

Las demandas de los residentes en el Barrio de las Flores eran noticia hace 25 años en El Ideal Gallego, que se hizo eco, entre otras peticiones vecinales, de la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar el día a día tanto de los mayores como de las personas con dificultades de movilidad. En 1975, hace 50 años, el diario informó de la buena marcha de los trabajos de ajardinamiento de Cuatro Caminos en los terrenos cedidos por el Ministerio de Vivienda. En 1950 el periódico comunicaba el calendario para el reparto de dos huevos por persona en los mercados de San Agustín, plaza de Lugo y Santa Lucía. Hace cien años, tal día como hoy de 1925, el alcalde Casás lamentaba el encarecimiento de los libros de texto.

Domingo, 12 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El Barrio de las Flores exige que se eliminen las barreras arquitectónicas

La peculiar disposición de los edificios del Barrio de las Flores, que están separados por tramos de escaleras, hace que los minusválidos y las personas mayores tengan dificultades para salir de la zona. Los representantes vecinales afirman que está aprobada una partida para instalar barandillas y rampas en los inmuebles y exigen su inmediata ejecución. La escasez de juegos infantiles y de presencia policial preocupa también a los vecinos, así como el proyecto de abrir una vía rápida, que atravesaría el barrio, para conducir el tráfico hasta Casablanca.

En deportes, el Dépor se coloca de líder de Primera División con su victoria (2-0) frente al Zaragoza. El conjunto coruñés hizo lo justo para vencer ayer, 11 de noviembre de 2000, en un partido en el que funcionó a la perfección la compenetración entre Juan Carlos Valerón y Diego Tristán, que fue el autor de los dos golazos. Javier Irureta reservó a parte de los hombres que jugaron la Liga de Campeones.

Además, el recién reelegido secretario de la ejecutiva local del PSdeG, Javier Losada, agradeció el apoyo recibido (el 81%) y reiteró su lealtad a la dirección regional del partido.

Miércoles, 12 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Continúan a buen ritmo los trabajos de ajardinamiento de Cuatro Caminos

Los trabajos de ajardinamiento de Cuatro Caminos, en terrenos cedidos por el Ministerio de Vivienda para zona verde, siguen a buen ritmo. No se puede decir otra cosa que la de que se trata de una idea estupenda y absolutamente necesaria en una zona densamente poblada y, sin embargo, carente de zonas verdes y recreativas.

Por otra parte, el pasado sábado, 8 de noviembre de 1975, por la noche, en su local social, la sección de fútbol del Liceo de Monelos celebró con una cena en honor de sus jugadores el final de temporada. Presidieron los señores don Pedro Castro y don José Guerra, rectores de la sociedad de la sección deportiva, que estaban acompañados por los señores Díaz Edreira y Neira, que representaban a la Federación y Colegio de Árbitros. Se entregaron premios a los jugadores Novoa, Pucho, Liñares y Leira, todos ellos juveniles. Por el equipo de modestos fueron premiados Canosa, Gelín, Alberto, Baldomir y Lago. Recayó una distinción especial en los exjugadores Paquito, Basoa, Santi y Amil. Además, Airiños da Terra actuó en el Hogar del Pensionista del Barrio de las Flores, con motivo de la Semana de los Mayores.

Domingo, 12 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Reparto de dos huevos por persona en los mercados

Se participa para general conocimiento que durante los días 13, 14, 15 y 16 del actual mes de noviembre de 1950 se procederá al reparto de dos huevos por persona, mediante corte del cupón número 173 de ‘varios’, de las cartillas inscritas en establecimientos de esta capital, al precio de 18,00 pesetas docena. Dicho reparto se realizará en los puestos establecidos al efecto por la Central Huevera en los mercados de San Agustín, Plaza de Lugo y Santa Lucía.

Además, ‘L’Osservatore Romano’ ha publicado la noticia del recibimiento por el alcalde de Roma del alcalde de La Coruña, don Alfonso Molina Brandao, acompañado por el presidente de Acción Católica de la misma ciudad. El alcalde de La Coruña se encuentra ya en Madrid, de regreso de Roma. Se espera su llegada a nuestra capital el martes próximo, 14 de noviembre de 1950.

Jueves, 12 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás lamenta la carestía de los libros de texto

El alcalde Casás ha dado las órdenes necesarias para que con toda urgencia se provea de libros y material de enseñanza a los alumnos que tienen derecho a ello por haber obtenido matrícula gratuita en el Instituto general y técnico y en la Escuela de Comercio. La relación de tales alumnos no se recibió en las oficinas municipales hasta el día 26 de octubre de 1925 y por este retraso no ha sido posible hacerles anticipo oportunamente de las respectivas obras de texto.

Por cierto que su importe total asciende a más de 3.000 pesetas con relación a los 37 escolares favorecidos. Por este dato se comprende el grande sacrificio que significa para las familias de los alumnos la adquisición de las obras y el beneficio que el Ayuntamiento dispensa a los que obtienen matrícula gratuita, lamentando no poder ampliar a mayor número de estudiantes la cooperación.