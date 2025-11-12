El PP exige al Gobierno municipal que tramite las sanciones a los VTC al igual que hace con las del resto de conductores

Una usuaria utiliza un vehículo con licencia VTC

El Grupo Popular exige al Gobierno municipal que tramite las sanciones a los VTC que tiene en su poder pero que según los populares no ejecuta ni comunica a los infractores, al contrario de lo que hace cuando la sanción es a un particular.

Los taxistas acusan al Gobierno municipal de no sancionar ni controlar a los VTC que operan de forma irregular dentro del casco urbano, incumpliendo la normativa que limita su actividad. Además, reclaman que el consistorio tramite las más de cien propuestas de multas que lleva meses escondiendo en un cajón.

Esta pasividad municipal a la hora de tramitar las sanciones hace que el sector del taxi sufra, según indican los populares, competencia desleal por parte de esas empresas, que "campan a sus anchas por la ciudad, realizando servicios urbanos, que no pueden, sin contratación previa, que tampoco pueden y, por supuesto, sin licencia municipal".

El Grupo Popular sostiene que, hace más de dos meses, PSOE y BNG aprobaron la nueva Ordenanza de Movilidad y, lejos de regular la actividad de VTC en nuestra ciudad, "Inés Rey y sus socios nacionalistas decidieron no hacerlo, y ahora echan balones fuera", mientras, por ejemplo, "en Vigo sí se sanciona a los VTCs que no cumplen la normativa".