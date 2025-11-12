El muelle de Batería se transformará en una pista de hielo en Navidad

El muelle de Batería acogerá una pista de hielo Patricia G. Fraga

El muelle de Batería, en A Coruña, acogerá una pista de patinaje sobre hielo durante la Navidad. Este miércoles comenzó el montaje de la estructura, cubierta por una carpa, ya visible desde la plaza de Ourense. Fuentes de la Autoridad Portuaria confirman que, un año más, los terrenos portuarios serán el escenario de esta actividad navideña, aunque por el momento no se conocen detalles sobre la fecha de apertura, horario o precio.

A escasos metros de la pista de hielo, una actividad cultural que promete ser el gran revulsivo turístico durante la temporada baja: la exposición ‘Wonderland’, de la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. Organizada por la Fundación MOP, estará disponible del 22 de noviembre al 1 de mayo de 2026 en el muelle de Batería.