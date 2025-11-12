El coruñés Carlos Ares se hace eco de su "participación" en Operación Triunfo

Carlos Ares en Riazor Carlota Blanco

Parece ser que el próximo lunes no solo habrá un coruñés en Operación Triunfo. Tinho, el concursante herculino, volverá a defender su canción, 'Beautiful Things', y ya estamos acostumbrados a la magia de su voz.

El coruñés Tinho se enfrentará a las acrobacias de Benson Boone en la próxima gala de Operación Triunfo Más información

El otro coruñés presente será Carlos Ares o, mejor dicho, su música. En el reparto de temas de la Gala 9, celebrado este martes, a Guillo Rist le ha tocado interpretar 'Peregrino', la canción que da nombre al disco que el artista publicó en 2024 y que ha cosechado grandes éxitos.

A través de sus redes sociales, Carlos compartió una captura de pantalla en la que Operación Triunfo le mencionaba en una de sus publicaciones, dejando entrever que la idea de que su música llegue a una plataforma como Prime Video y a un formato tan visto no le desagrada.