Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El coruñés Carlos Ares se hace eco de su "participación" en Operación Triunfo

El cantante se encuentra girando por salas de España promocionando su nuevo disco 'La Boca del Lobo'

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
12/11/2025 19:37
Carlos Ares en Riazor. FOTO Carlota Blanco (1)
Carlos Ares en Riazor
Carlota Blanco

Parece ser que el próximo lunes no solo habrá un coruñés en Operación Triunfo. Tinho, el concursante herculino, volverá a defender su canción, 'Beautiful Things', y ya estamos acostumbrados a la magia de su voz. 

Tinho y Olivia cantan 'Cheek to cheek' en la gala de Operación Triunfo

El coruñés Tinho se enfrentará a las acrobacias de Benson Boone en la próxima gala de Operación Triunfo

Más información

El otro coruñés presente será Carlos Ares o, mejor dicho, su música. En el reparto de temas de la Gala 9, celebrado este martes, a Guillo Rist le ha tocado interpretar 'Peregrino', la canción que da nombre al disco que el artista publicó en 2024 y que ha cosechado grandes éxitos. 

A través de sus redes sociales, Carlos compartió una captura de pantalla en la que Operación Triunfo le mencionaba en una de sus publicaciones, dejando entrever que la idea de que su música llegue a una plataforma como Prime Video y a un formato tan visto no le desagrada. 

Historias de Instagram de Carlos Ares
Historias de Instagram de Carlos Ares
Instagram

Te puede interesar

En el accidente se vieron implicados un camión y dos coches

Fallece un vecino de A Laracha en un accidente en Veiga, en Culleredo
Lucía Tenreiro
Reunión de la Mesa local de Coordinación frente a la Violencia de Género

Betanzos celebra la reunión de la Mesa local de Coordinación frente a la Violencia de Género
Redacción
Mana coliseum 2023 @ javier albores

A la venta las entradas para los espectáculos de +dMANÁ y Shado en el Teatro Colón
Redacción
El ideal gallego

El CITIC, integrante del primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica
Redacción