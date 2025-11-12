El balance del Puerto de A Coruña de este 2025: "Se han consolidado los grandes asuntos estratégicos”

XVIII edición del Foro de Clientes del Puerto de A Coruña Autoridad Portuaria de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña asegura que el 2025 “ha sido un año en el que se han consolidado los grandes asuntos estratégicos”, destacando entre todos ellos el acuerdo con Repsol para su traslado completo a Langosteira, la solicitud de Exolum para invertir más de 100 millones de euros en el Puerto Exterior, el avance de las obras del acceso ferroviario y el lanzamiento del Plan Estratégico 2025-2028 y del Máster Plan de Coruña Marítima.

Así lo expuso el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, durante su intervención en el Foro de Clientes del Puerto. El encuentro, que alcanza su decimoctava edición, ha reunido a más de 70 representantes de la comunidad portuaria coruñesa, incluyendo empresas operadoras, servicios portuarios, sector pesquero, administraciones públicas, fuerzas de seguridad y en general todas las entidades que participan en la actividad que se desarrolla a diario en el puerto interior y en la dársena de Langosteira.

Fernández Prado incidió en la importancia de definir las líneas maestras del nuevo Plan Estratégico. Los redactores del Plan acaban de concluir la fase de consulta a los agentes portuarios, cuyas conclusiones serán determinantes para enfocar el futuro del puerto a corto y medio plazo, y serán incorporadas al proyecto Coruña Marítima, estableciendo las necesidades del puerto interior de cara a la reordenación de los muelles y los espacios que requerirán las actividades que permanezcan en la ciudad, en especial toda la cadena de valor del sector pesquero.

Por otra parte, el Puerto Exterior sigue siendo la primera dársena de Galicia en volumen de toneladas, la pesca ha logrado una recuperación del 10% y en cruceros se superará el récord de viajeros por cuarto año consecutivo.

A falta de mes y medio para el cierre del ejercicio, ya se han rebasado los 437.000 pasajeros, muy por encima de los 406.613 de todo el 2024, que era la cifra más alta hasta ahora. La próxima instalación del sistema de suministro eléctrico a los buques mejorará aún más la competitividad del puerto y su relación con la ciudad.

En relación con el Puerto Exterior, el acuerdo con Repsol supone un espaldarazo al crecimiento de la dársena y al impulso del complejo industrial de la empresa en A Coruña. Además, la llegada de Exolum será un importante complemento al sector de graneles líquidos y al proyecto Green Port, con una terminal que, al igual que la de Repsol, estará preparada para operar los nuevos combustibles verdes, según afirma el Puerto.