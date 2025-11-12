De Los Rosales a Miss Grand Galicia

Carla Castelo, Miss Grand Los Rosales y ahora también Miss Grand Galicia IG Carla Castelo

La coruñesa Carla Castelo se ha hecho con el título de Miss Grand Galicia en una gala celebrada en Vigo y que ahora dirige a la joven hacia el concurso de Miss Grand Spain.

La joven, que llegó a la final del certamen como Miss Grand Los Rosales, su barrio, competirá el próximo verano en la localidad cordobesa de Adamuz por el título de Miss Grand Spain 2026, un concurso que en su última edición ganó la ilerdense Aitana Jiménez ante un pabellón con más de 1.500 personas.

"Me hace muchísima ilusión anunciaros que soy candidata oficial de Miss Grand Galicia y represento con orgullo la banda de Miss Grand Los Rosales. Este camino es mucho más que un certamen; es un reflejo de trabajo duro, dedicación y una constancia inquebrantable. Cada día me acerco más a mis metas no solo con el objetivo de ganar, sino de aprender, crecer y ser una mejor versión de mí misma. Detrás de cada sonrisa y de cada foto hay horas de preparación, ensayo y un esfuerzo constante. Gracias a todos los que me apoyáis en esta aventura", escribía Carla Castelo en sus redes sociales hace unas semanas cuando se hacía oficial su candidatura a Miss Grand Galicia 2025.

Junto a ella fue coronada también Laura Varela, Miss Grand O Carballiño, que se llevó a casa la banda de Miss Grand Costa Gallega 2025.