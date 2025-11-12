Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

De Los Rosales a Miss Grand Galicia

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/11/2025 14:48
Carla Castelo, Miss Grand Los Rosales y ahora también Miss Grand Galicia
Carla Castelo, Miss Grand Los Rosales y ahora también Miss Grand Galicia
IG Carla Castelo

La coruñesa Carla Castelo se ha hecho con el título de Miss Grand Galicia en una gala celebrada en Vigo y que ahora dirige a la joven hacia el concurso de Miss Grand Spain

Andrea Valero en el Carnival Magic

La coruñesa Andrea Valero disfruta del Carnaval de Miss Universo

Más información

La joven, que llegó a la final del certamen como Miss Grand Los Rosales, su barrio, competirá el próximo verano en la localidad cordobesa de Adamuz por el título de Miss Grand Spain 2026, un concurso que en su última edición ganó la ilerdense Aitana Jiménez ante un pabellón con más de 1.500 personas. 

"Me hace muchísima ilusión anunciaros que soy candidata oficial de Miss Grand Galicia y represento con orgullo la banda de Miss Grand Los Rosales. Este camino es mucho más que un certamen; es un reflejo de trabajo duro, dedicación y una constancia inquebrantable. Cada día me acerco más a mis metas no solo con el objetivo de ganar, sino de aprender, crecer y ser una mejor versión de mí misma. Detrás de cada sonrisa y de cada foto hay horas de preparación, ensayo y un esfuerzo constante. Gracias a todos los que me apoyáis en esta aventura", escribía Carla Castelo en sus redes sociales hace unas semanas cuando se hacía oficial su candidatura a Miss Grand Galicia 2025. 

Andrea Valero, en el centro, junto a las representantes de Zambia y Tanzania

Los primeros días de la coruñesa Andrea Valero en Miss Universo: fiestas y un polémico altercado

Más información

Junto a ella fue coronada también Laura Varela, Miss Grand O Carballiño, que se llevó a casa la banda de Miss Grand Costa Gallega 2025.

Te puede interesar

El ideal gallego

Un Juzgado de Lugo multa con 270 euros a un hombre por realizar un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada
Redacción
Las tres creadoras de Ceibes

La zapatería con más colas de Arteixo aspira a ser el mejor comercio de Galicia 2025
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Cambre adjudica el suministro del contrato de electricidad del Concello cinco años después
Redacción
El ideal gallego

Francia autoriza la entrega de tres exdirigentes etarras por atentados de 2000 y 1996
EFE