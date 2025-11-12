De Alexia Putellas a Sofía Toro: A Coruña rinde homenaje a las grandes figuras del deporte femenino

Exposición "Mujeres, leyendas del deporte" Patricia G. Fraga

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, intervino este miércoles en el acto de inauguración de la exposición “Mujeres, leyendas del deporte”, una muestra que rinde homenaje a las grandes protagonistas del deporte femenino nacional e internacional. El evento contó también con la presencia del concejal de Deportes, Manuel Vázquez, así como con representantes del tejido deportivo, educativo y cultural de la ciudad.

La exposición podrá visitarse hasta el 23 de noviembre en la Sala de Exposiciones Salvador de Madariaga, y recoge más de 70 piezas originales, entre equipaciones, objetos icónicos y materiales históricos, de deportistas como Carolina Marín, Mireia Belmonte, Lydia Valentín, Ruth Beitia, Alexia Putellas, Nadia Comaneci o Simone Biles. También incorpora un espacio específico dedicado la figuras locales como Sofía Rodaja, Julia Benedetti y Elena Roca, referentes del deporte de élite coruñés.

Durante su intervención, Inés Rey destacó que la muestra “es también un ejercicio de memoria y de justicia con las deportistas que abrieron camino, mujeres que demostraron que el talento, la pasión y la disciplina no tienen género”. La regidora puso en valor el papel transformador del deporte y el compromiso de la ciudad con la igualdad real en el ámbito deportivo.

Además, la alcaldesa subrayó que la exposición “ayuda a poner rostro a las mujeres que hicieron historia en el deporte, pero también sirve para inspirar a las niñas y chicas que, muchas veces, carecen de referentes visibles. La igualdad también se construye ofreciendo ejemplos reales de éxito femenino”.

La exposición forma parte de la programación municipal de noviembre con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y podrá visitarse gratuitamente en el horario habitual de la sala, situada en la calle Durán Loriga.