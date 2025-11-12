A Coruña roza el 100% de vacunados frente al virus que más ingresos causa en bebés

Un bebé recibe la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Materno Infantil de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

No lleva ni dos meses activa, pero ya vuelve a ser un éxito. La campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) alcanza ya altas cifras de cobertura y A Coruña se situaba este martes en el top gallego de los porcentajes de inmunización, a menos de tres puntos para llegar al 100%. Aunque los datos son cambiantes, pues varían en función de los nacimientos, estas cifras evidencian la buena acogida de una vacuna que permite evitar el 90% de los ingresos hospitalarios de los bebés.

El VRS es un virus muy contagioso que se sitúa como la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de un año durante la temporada de otoño-invierno. Se contagia principalmente mediante secreciones nasofaríngeas o gotas de saliva y se estima que es el responsable de un 70% de los cuadros de bronquiolitis y de un 25% de las neumonías en lactantes.

Desde que Galicia introdujo la vacuna contra VRS por primera vez en la temporada 2023-24, una iniciativa pionera en toda España, se registró una caída masiva en los ingresos por este virus, algo que se espera que se vuelva a repetir este año.

La campaña de 2025 comenzó el pasado 29 de septiembre y desde su inicio tuvo muy buena respuesta por parte de los coruñeses, tanto que hubo momentos que los datos se situaban en el 100% de vacunados. Eso sí, el número no es fijo, pues depende de los alumbramientos, ya que la vacuna se administra a los nacidos entre el 22 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Recaptados

También se realiza una recaptación de los menores de seis meses que nacieron fuera de la campaña, es decir, entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025. A Coruña también registra buena cifra en esta categoría, con un 94,39% por el momento.

Galicia alcanza así los 7.700 niños diana vacunados contra el VRS frente a los 12.700 de la temporada pasada, cuando se alcanzó el 100% de bebés inmunizados con factores de riesgo, el 91,74% en el caso de los recaptados en 2024 y el 98,27% de los menores nacidos durante la última campaña.