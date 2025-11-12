Mi cuenta

A Coruña

Arte y medicina se fusionan en una jornada organizada por la Fundación María José Jove

Redacción
12/11/2025 13:11
Felipa Jova, presidenta de la fundación

La Fundación María José Jove (FMJJ), con sede en A Coruña, acogerá este jueves la III Jornada Medicina y Humanismo, que pretende combinar exposiciones médico-humanistas con dinámicas artísticas.

En colaboración con la comisión de docencia del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), la jornada estará abierta a los estudiantes de sexto curso de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Los asistentes podrán participar en la inmersión de diversas expresiones artísticas que tienen como propósito humanizar la atención médica.

Con el objetivo de explorar la conexión entre medicina y arte y reflexionar sobre la propia experiencia estética, se ha creado un programa de actividades que se extenderá a lo largo de toda la mañana y tarde.

A primera hora tendrá lugar el acto de apertura de la mano de Felipa Jova, presidenta de la fundación y de Luis Verde, gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee.

Así pues, esta apertura será precedida por las ponencias de varios profesionales de la salud, entre las que se incluyen la del doctor Juan Carlos Vázquez Barro, jefe del servicio de Otorrinolaringología (ORL) del CHUAC, la de la alergóloga María Rosario López Rico y la del psiquiatra Luis Ferrer Balsebre.

Ya por la tarde, la jornada se centrará en la expresión artística. Se exhibirán y se realizarán acciones dinámicas sobre cinco obras del Centro de Arte FMJJ y finalizará con las conclusiones de los grupos de trabajo.

