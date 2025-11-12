A la venta las entradas para los espectáculos de +dMANÁ y Shado en el Teatro Colón

Maná en el Coliseum, 2023 Javier Alborés

El Teatro Colón de A Coruña abrirá el año 2026 con dos propuestas escénicas que combinan música, espectáculo y entretenimiento de primer nivel. El próximo 16 de enero, a las 20.00 horas, se subirá al escenario Shado, uno de los ilusionistas más reconocidos del panorama estatal, con un espectáculo participativo y cargado de humor titulado Cleptómago. Y el 23 de enero, también a las 20.00 horas, será el turno de +dMANÁ, la banda tributo avalada por los propios Maná, que presentará en A Coruña su nuevo espectáculo musical ¿Dónde jugarán los niños?.

Shado, conocido por su participación en Got Talent, sorprenderá al público con una función donde el ilusionismo escénico, el pickpocket, la improvisación y la ironía se convierten en los ingredientes de un show irreverente, fresco y próximo, en el que cada espectador forma parte activa de la experiencia. Con un estilo único y complicidad directa con el público, Cleptómago promete una noche de ilusiones imposibles y risas aseguradas.

Por su parte, +dMANÁ trae a la ciudad un viaje emocional a través de los grandes éxitos de Maná como “Rayando él sol”, “Vivir sin aire”, “Clavado en un bar” o “Corazón espinado”, en un espectáculo que recoge el espíritu del mítico disco ¿Dónde jugarán los nidos? y que cuenta con el respaldo de músicos originales de la banda mexicana, como Sergio Vallín o Héctor Quintana, y con el apoyo de los clubes de fans en España e Italia.

Las entradas para ambos espectáculos están ya disponibles a través de la plataforma www.ataquilla.com , así como en las taquillas habituales de la plaza de Ourense y del Teatro Colón, desde dos horas antes del inicio de cada función, siempre que haya localidades disponibles.

Se aplicarán descuentos del 20 % para personas mayores de 65 años, titulares del Carné Xove y personas desempleadas, así como un 25 % para familias numerosas, previa acreditación documental tanto en la compra como en el acceso al recinto.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó “la importancia de seguir ofreciendo una programación escénica plural y de calidad, que combine espectáculo y emoción para públicos diversos y conecte con la ciudadanía desde distintos formatos”.

Estos dos espectáculos forman parte de una programación cultural municipal amplia y diseñada para todos los públicos en línea con la política cultural diseñada por el Gobierno de Inés Rey, con una clara apuesta por la cultura accesible, dinámica y conectada con las grandes referencias del panorama artístico local, gallego, nacional e internacional.