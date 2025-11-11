Imagen de una visita guiada al Castillo de San Antón Editorial El Ideal Gallego

Este sábado, día 15, el Ayuntamiento de A Coruña conmemorará el Día Internacional del Patrimonio Mundial, con una amplia programación de actividades para todos los públicos en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, donde habrá recorridos guiados y talleres creativos tanto para crianzas como para personas adultas.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, invitó la ciudadanía a “disfrutar de esta jornada que contribuye a la puesta en valor de los museos históricos de A Coruña, con propuestas abiertas a todas las edades y, además, gratuitamente”.

En este sentido, el sábado habrá dos visitas guiadas por el castillo y las diversas secciones del Museo, a las 12.00 y 17.30 horas, para conocer su contenido y historia.

Con 25 plazas por turno, las personas interesadas en participar pueden solicitar la suya, llamando al número de teléfono 981 189 850 (de martes a sábado de las 10.00 a las 19.00 horas).

En paralelo, a lo largo de la jornada se desarrollarán varios talleres creativos. Uno de ellos, ‘Fiando o fío’, ideado para los más pequeños, empezará a las 11.45 horas.

Se ofertan 20 plazas para niños de 6 a 12 años, que podrán viajar al pasado y descubrir la moda prehistórica para acercarse a las formas de vida de la época a través de su indumentaria.

La reserva de plazas ya está habilitada en la plataforma de ticketing del Ayuntamiento.

Además, las personas adultas también podrán participar en el taller ‘Á luz da lucerna’, concebido como un recorrido por la Prehistoria para conocer las primeras técnicas para producir el fuego, los materiales empleados y del grande avance que supuso su descubrimiento, experimentando con la fabricación de una lucerna a través de moldes. El taller tendrá lugar a las 18.00 horas, con 15 plazas. Ya está disponible su reserva en este enlace.