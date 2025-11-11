Una sentencia del TSXG abre la puerta a que las concesionarias sin contrato de A Coruña exijan indemnizaciones millonarias

Miguel Lorenzo, durante su comparecencia A.P.

La semana pasada, se conoció una sentencia del Tribunal Supremo de Xustiza (TSXG) por la que el Gobierno local tiene que indemnizar a una empresa, OHL Servicios Ingesan, que presta los servicios de asistencia a domicilio. La concesionaria lleva haciéndolo tres años a pesar de que no quería, porque el Ayuntamiento no ha licitado otro contrato a tiempo y se considera un servicio esencial. Esto abre la puerta a que otros concesionarias sin contrato en regla por haber sido caducado o anulado (tratamiento de basuras, transporte público, recogida de basuras, bibliotecas...) presenten demandas semejantes.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, denunció hoy esta situación en una comparecencia pública. "Desconocemos la cantidad por la que hay que indemnizarla porque no se ha licitado la concesión en tiempo y forma. Y por obligación legal, la empresa ha tenido que continuar con el servicio", explicó. "Se abre una puerta y una vía, porque en este municipio hay cantidad de contratos prorrogados", señaló. Por ejemplo, el de la planta de recogida de Nostián,que presta Albada, lleva cinco años caducado.

Lorenzo recordó que el contrato de recogida de basura, la empresa presentó un recurso por el servicio prorrogado en la que pidió un aumento de la cantidad a pagar, y el Ayuntamiento lo ha admitido por una diferencia de contrato de dos millones de euros más, de 1,6 a 3,6 hasta que no haya nuevo contrato: "No son las formas de gestión que tiene que tener un gobierno municipal, y las consecuencias son graves".

Indemnizaciones por contratos anulados

Por otro lado, el grupo municipal del PP va a convocar al concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y al de Deportes, Manuel José Martínez, para que expliquen los contratos verbales que fueron declarados nulos: el de Womex de 2023 (140.000 euros), la Cena de Deporte de 2022 (38.000 euros) y la Tall Ship Race (160.000 euros) cuyas indemnizaciones suman 338.000 euros. En el pleno del jueves, el PP había presentado una moción para una comisión informativa especial sobre este asunto, pero el BNG lo enmendó. "En vez de hablar de contratos ilegales, se dedicó a hacer de oposición a la oposición", criticó Lorenzo, que recordó que existen precedentes.

El asunto finalmente irá a la comisión de transparencia esta misma semana. Lorenzo recordó que el interventor municipal presentó un informe en el que criticaba las indemnizaciones y señalaba que no anulaban la responsabilidad legal. "Hay que tomar medidas para que no se vuelva a repetir, y el Consello Consultivo exige que se investiguen estos casos", declaró el líder de la oposición.

El servicio se prestó en los tres casos, así que hubo que pagar a las empresas el importe, aunque sobre el papel se consideren indemnizaciones, pero Lorenzo considera que eso no le quita importancia. "No es una factura con reparo suspensivo. Estamos hablando de contratos verbales con la administración, algo que solo puede darse en casos extraordinarios", manifestó.

No se sabe exactamente quién autorizó este contrato verbal, de ahí que se llama a ambos concejales. "Que se asuman responsabilidades. Estamos hablando de indemnizar con el dinero de todos los coruñeses", criticó Lorenzo, que se declaró "cansado" de esta forma de gobernar.