Un camión averiado causa un gran atasco en Salgado Torres

Camones cargando la mercancía del trailer averiado CEDIDA

La Policía Local registró un importante atasco en la avenida de Salgado Torres a las ocho de la mañana, cuando un trailer de dos cajas sufrió una avería. El enorme vehículo provocó el corte de un carril, y las retenciones afectaron también a la avenida de San Cristóbal.

Fue necesario que acudieran otros dos camiones para descargar la mercancía, maniobra que duró más de una hora. La situación se normalizó pasadas las nueve de la mañana.