Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un camión averiado causa un gran atasco en Salgado Torres

Las retenciones duraron acerca de una hora mientras se trasvasaba la mercancía

Abel Peña
Abel Peña
11/11/2025 13:31
Camones cargando la mercancía del trailer averiado
Camones cargando la mercancía del trailer averiado
CEDIDA

La Policía Local registró un importante atasco en la avenida de Salgado Torres a las ocho de la mañana, cuando un trailer de dos cajas sufrió una avería. El enorme vehículo provocó el corte de un carril, y las retenciones afectaron también a la avenida de San Cristóbal. 

Fue necesario que acudieran otros dos camiones para descargar la mercancía, maniobra que duró más de una hora. La situación se normalizó pasadas las nueve de la mañana. 

Te puede interesar

Los alumnos, durante una de las proyecciones en el Ágora

Miradas en Foco hace reflexionar sobre la diversidad en el cine a más de 400 estudiantes de A Coruña
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Oleiros le hace la competencia a Bebeto con la Navidad
Redacción
Concentración de este martes

Concentración en Culleredo para exigir a la Xunta más profesorado para alumnos con necesidades especiales en el CEIP Ría do Burgo
Agencias
f40aafa8-8b33-4cca-90ea-462984b14a04_medium_square

Miguel Alonso | "El paciente tiene que ser consciente de que su salud depende en una parte muy importante del ejercicio que haga de manera regular"
L. Casanegra