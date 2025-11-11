Santiago Posteguillo firmará ejemplares de su nuevo libro para los coruñeses

Santiago Posteguillo EFE

Santiago Posteguillo sigue viajando a la Antigua Roma, inmerso en su saga sobre Julio César. Acaba de publicar la tercera parte de la serie, 'Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César' y no sólo la presentará en A Coruña, sino que firmará ejemplares de la misma para los herculinos.

El ganador del premio Planeta en 2018 con una de las partes de su bilogía de Julia Domna visitará el 3 de diciembre A Coruña para presentar su nueva novela, pero antes dedicará un tiempo a firmar libros. Esta propuesta está ideada por Librería Arenas, que recogerá encargos de ejemplares de 'Los tres mundos', o de otras obras del autor valenciano.

En sus dos establecimientos, el del número 26 del Cantón Pequeño o en el del 8 de la avenida de Oza, así como en los números de teléfono 981 222 442 o en el 881 025 566, se recogerán los encargos para las firmas. Esta sesión de dedicatorias transcurrirá a nivel privado el propio 3 de diciembre y los ejemplares rubricados se empezarán a entregar el 5 de diciembre.