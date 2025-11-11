Santiago Posteguillo firmará ejemplares de su nuevo libro para los coruñeses
El escritor valenciano visitará la ciudad en diciembre para presentar la tercera obra de su saga de Julio César
Santiago Posteguillo sigue viajando a la Antigua Roma, inmerso en su saga sobre Julio César. Acaba de publicar la tercera parte de la serie, 'Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César' y no sólo la presentará en A Coruña, sino que firmará ejemplares de la misma para los herculinos.
El ganador del premio Planeta en 2018 con una de las partes de su bilogía de Julia Domna visitará el 3 de diciembre A Coruña para presentar su nueva novela, pero antes dedicará un tiempo a firmar libros. Esta propuesta está ideada por Librería Arenas, que recogerá encargos de ejemplares de 'Los tres mundos', o de otras obras del autor valenciano.
En sus dos establecimientos, el del número 26 del Cantón Pequeño o en el del 8 de la avenida de Oza, así como en los números de teléfono 981 222 442 o en el 881 025 566, se recogerán los encargos para las firmas. Esta sesión de dedicatorias transcurrirá a nivel privado el propio 3 de diciembre y los ejemplares rubricados se empezarán a entregar el 5 de diciembre.