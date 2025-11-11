Miradas en Foco hace reflexionar sobre la diversidad en el cine a más de 400 estudiantes de A Coruña

Los alumnos, durante una de las proyecciones en el Ágora Cedida

El cine también puede servir como herramienta de aprendizaje, respeto y reflexión. Y si no que se lo pregunten a los más de 400 alumnos de centros escolares coruñeses que participaron esta mañana en Miradas en Foco, un evento organizado por la Asociación Palestra y celebrado en el Ágora que, a través de la proyección de varios cortometrajes, trató de promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual, a las identidades de género y a las nuevas realidades familiares y sociales.

Así, según informó la organización en un comunicado, participaron alrededor de 420 alumnos de Tercero y Cuarto de la ESO y de Primero y Segundo de Bachillerato de los IES Eusebio da Guarda, Elviña y Monelos y de los CPR Nebrija-Torre de Hércules, Montegrande y Andaina.

Fito Ferreiro, de la Asociación Palestra, destacó la excelente acogida de la actividad entre el alumnado. “É un paso máis na nosa intención de achegarnos á cidadanía, abrirnos aos nosos veciños dunha forma amable e sinxela, que nos coñezan, que reflexionen sobre as nosa historias e as nosas vidas. Que mellor que loitar a través do cine contra a desinformación e os episodios de odio contra o colectivo Lgtbi. Mudar a indiferencia e a intolerancia polo respecto e as ansias de igualdade”, manifestó.

Los cortometrajes proyectados, que se programaron con la coordinación de la Fundación Pedro Zerolo, fueron 'Pingüino', 'Antes de la erupción', 'Pancarta', 'Bullying (El quinto vagón)' y los gallegos 'O coidado' y 'Ese lugar partido'. En la charla posterior participaron representantes de la Asociación palestra, de Sex Point (del comité antisida Casco), de la Fundación 26D y los realizadores coruñeses Miguel Canalejo e Inés Pintor, directores de 'O Coidado' y 'Ese lugar partido', respectivamente.