A Coruña

Miradas en Foco hace reflexionar sobre la diversidad en el cine a más de 400 estudiantes de A Coruña

El Ágora acogió varias proyecciones de cortos

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
11/11/2025 14:03
Los alumnos, durante una de las proyecciones en el Ágora
Los alumnos, durante una de las proyecciones en el Ágora
Cedida

El cine también puede servir como herramienta de aprendizaje, respeto y reflexión. Y si no que se lo pregunten a los más de 400 alumnos de centros escolares coruñeses que participaron esta mañana en Miradas en Foco, un evento organizado por la Asociación Palestra y celebrado en el Ágora que, a través de la proyección de varios cortometrajes, trató de promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual, a las identidades de género y a las nuevas realidades familiares y sociales.

Así, según informó la organización en un comunicado, participaron alrededor de 420 alumnos de Tercero y Cuarto de la ESO y de Primero y Segundo de Bachillerato de los IES Eusebio da Guarda, Elviña y Monelos y de los CPR Nebrija-Torre de Hércules, Montegrande y Andaina.

Fito Ferreiro, de la Asociación Palestra, destacó la excelente acogida de la actividad entre el alumnado. “É un paso máis na nosa intención de achegarnos á cidadanía, abrirnos aos nosos veciños dunha forma amable e sinxela, que nos coñezan, que reflexionen sobre as nosa historias e as nosas vidas. Que mellor que loitar a través do cine contra a desinformación e os episodios de odio contra o colectivo Lgtbi. Mudar a indiferencia e a intolerancia polo respecto e as ansias de igualdade”, manifestó.

Los cortometrajes proyectados, que se programaron con la coordinación de la Fundación Pedro Zerolo, fueron 'Pingüino', 'Antes de la erupción', 'Pancarta', 'Bullying (El quinto vagón)' y los gallegos 'O coidado' y 'Ese lugar partido'. En la charla posterior participaron representantes de la Asociación palestra, de Sex Point (del comité antisida Casco), de la Fundación 26D y los realizadores coruñeses Miguel Canalejo e Inés Pintor, directores de 'O Coidado' y 'Ese lugar partido', respectivamente.

Inés Pintor | “Monte Alto siempre me ha parecido un universo muy curioso”

