Mejores accesos, más espacios públicos y un nuevo carril bici: así es la nueva imagen de la avenida da Sardiñeira

Un patinete circula por la Avenida da Sardiñeira Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, supervisó este martes las mejoras ejecutadas por el Ayuntamiento en la avenida da Sardiñeira, donde ya se completó la reurbanización planificada por el Gobierno municipal al amparo de las obras de construcción de la nueva estación intermodal.

Rey, acompañada por las concejalas Noemí Díaz y Montse Paz, puso en valor esta nueva imagen de la avenida, donde se efectuó una inversión de 1,6 millones de euros —cofinanciados con fondos Next Generation— con el objetivo de oxigenar los espacios públicos, ganar en accesibilidad universal y, de paso, habilitar un nuevo recorrido de carril-bici que, en el futuro, estará conectado con la avenida de Arteixo.

La reconfiguración de la avenida da Sardiñeira es uno de los pilares que sustenta los planes de futuro del Ejecutivo local en el distrito de Os Mallos, donde la futura estación intermodal —que aglutinará el tráfico ferroviario y la estación de autobuses— está siendo clave en la remodelación de los espacios públicos del barrio y también a efectos de movilidad.

En este sentido, la alcaldesa recordó que, recientemente, se cambiaron de sentido calles como Mariana Pineda, Borrallón y Francisco Catoira, con la finalidad de ganar más conectividad interna en A Sardiñeira y facilitar el acceso desde las calles externas al interior del barrio. Además, y tras las conversas mantenidas con el vecindario, el Ayuntamiento habilitó la posibilidad de girar a la izquierda hacia la ronda de Outeiro en sentido de salida desde A Sardiñeira.

Visita de Inés Rey a las obras de la avenida da Sardiñeira Quintana

También este martes, la regidora informó de que el Ayuntamiento está avanzando a buen ritmo con los trabajos de construcción de las nuevas vías que conectarán la avenida da Sardiñeira y la avenida de Arteixo, a través de Os Mallos.

Esta intervención, que supone una inversión añadida de 2,2 millones, arrancó hace aproximadamente un año y, de inicio, se estimó su conclusión en abril del 2026. Sin embargo, la alcaldesa avanzó que se está trabajando con el objetivo de que la obra esté finalizada en el primero trimestre de año, para facilitar la circulación y la movilidad en el distrito.

Cabe recordar que estas nuevas vías, inexistentes hasta ahora, permitirán absorber el tráfico específico de la intermodal en su acceso a la ciudad, lo que ayudaría a aliviar, por ejemplo, el tránsito rodado por la avenida de Arteixo a su paso por Vioño. Además, tal y como se informó tiempo atrás, con el modificado del proyecto de la vía de doble sentido, se decidió descartar la rotonda en óvalo que estaba previsto construir entre la avenida de Arteixo y la Ería de Os Mallos, donde se habilitará una intersección en T, regulada por semáforos, que facilitará la circulación de los vehículos.

En total, sumando los fondos invertidos en la avenida de la Sardiñeira y en la construcción de esta nueva vía, el Ayuntamiento invierte 3,8 millones en el distrito de los Mallos.