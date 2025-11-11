Maruja Mallo, el mar y la lucha por tomarse su trabajo en serio

‘Sorpresa en el trigo’, 1936. Vegap, Madrid 2025 Maruja Mallo

El ciclo de conferencias del Museo de Belas Artes dedicado a Maruja Mallo continúa hoy (19.00 horas) con la mirada puesta en la artista y en su relación con el mar. La ponente es la historiadora del arte Patricia Molíns, comisaria de la exposición ‘Maruja Mallo: máscara y compás’, que se estrenó en el centro Botín de Santander y que se puede ver en el Reina Sofía de Madrid, museo en el que trabaja.

Molíns abordará la importancia del mar en el trabajo de Maruja Mallo, “voy a referirme a los aspectos de su relación con Galicia y, sobre todo, con el mar, que es algo que la marcó especialmente y que está muy presente en su obra”.

“A ella le encantaba el mar, le encantaba nadar, y lo utiliza como un espacio, es muy interesante cómo se refiere al agua como origen de la vida y sus referencias al mar como espacio universal”, explica Molíns, mientras se refiere a obras como la que realizó para la Diputación de Lugo, “que la había becado para estudiar en Madrid”.

La historiadora del arte abordará así la figura de una mujer a la que llegó durante su etapa como estudiante. “Era una persona que aparecía en las inauguraciones, era una persona significativa en el panorama artístico madrileño porque aparecía en muchos sitios, era una persona singular, de la Generación del 27, esa generación mítica que se estaba recuperando en la Transición”, rememora. Empezó a interesarse por su trabajo y, posteriormente, por su persona. “Luchó por imponerse en un panorama que no era especialmente amistoso con las mujeres y, sobre todo, con las mujeres que se tomaban su trabajo en serio y no como una diversión”, indica Molíns sobre una artista que califica de “críptica” por su ruptura con la perspectiva y la narración como formas de articular una obra.

La exposición

La exposición de la que Molíns es comisaria en el Reina Sofía es “la mayor retrospectiva” sobre Mallo, una creadora de la que “no dejan de aparecer obras, y esperemos que aparezcan más, porque muchas de las obras que tenía catalogadas y que aparecen en su catálogo razonado han desaparecido”.

“Hemos intentado recuperar esa obra a través de reproducciones de algunas obras desaparecidas sin las que no se entienden otras o no se entienden bien”, aclara Patricia Molíns sobre Maruja Mallo.