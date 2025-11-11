Los talleres de cerámica, una tendencia al alza en A Coruña: “La gente necesita desconectar”

Giovanna Lopalco, en su taller German Barreiros

Pelo di Cane, Rípula, Risco, Madriguera Workshop o Clandestine Ceramique son solo algunos de los nombres que bien podrían sonar ya a buena parte de los coruñeses. Y es que la ciudad ha vivido en los últimos años, en paralelo a la cada vez más pujante moda de la cerámica, un boom en el surgimiento de los talleres y estudios que permiten crear, moldear y pintar este material a gusto del consumidor. Un plan de ocio –y artístico–alternativo que, como explica Giovanna Lopalco, al frente de Pelo di Cane, ayuda a “bajar el ritmo” de vida: “La gente necesita desconectar”.

Italiana de nacimiento, Lopalco trabajó durante años en cine de animación tras estudiar ilustración, pero le sobrevino la pasión por la cerámica tras realizar hace unos años un curso de cerámica en la EASD Pablo Picasso: “Tenía curiosidad porque tenía el recuerdo de haber hecho escultura en mis estudios, y quise volver”. Así, tras una experiencia satisfactoria en este campo, decidió abrir en 2021 un estudio en el Orzán, en la calle Mariñas, para tener un espacio en el que trabajar y, de paso, lanzarse a dar clases a otros posibles apasionados.

“Los talleres tenemos un enfoque muy lúdico: la gente viene a pasárselo bien”, explica la artesana, que cree que el público, principalmente, busca un lugar en el que socializar y “desconectar de una forma más artesanal”. “La artesanía lleva años de moda por eso, porque necesitamos bajar el ritmo. Sé que parecen frases sacadas de la ‘Cosmopolitan’, pero es cierto: con alguno de los grupos le llamamos de coña ‘Cerapia’, porque es casi algo terapéutico”, manifiesta.

La artista insta a perder el miedo: “Hay gente que dice que no sabe hacer nada, pero se va de clase con muchas cosas”. “Mi cerámica es una mezcla entre cerámica e ilustración, se trata de transponer mis dibujos al barro. En las clases hay de todo y depende un poco de cada persona: hay cosas utilitarias u obras muy locas y artísticas”, dice.

Su taller funciona con una mensualidad, como en un gimnasio, aunque también se puede ir a probar a alguna clase suelta. El perfil del cliente, pese a lo que pueda pensarse en base al estereotipo, es muy diverso, con gente de todas las edades y de ambos géneros. “Vivimos una época en la que todo es ‘instagrameable’, en que la gente ve algo en redes sociales y piensa que lo puede hacer porque es fácil, pero hay que luchar con ese perfil de usuario, que normalmente se frustra mucho porque no lo es tanto”, explica: “La cerámica es lenta, y hay muchos pasos en los que puedes fastidiarla”.

Una actividad diferente

La versión de Lopalco la corroboran usuarias como Marta Agra, que decidió probar en un taller de pintar cerámica porque “había escuchado cosas muy buenas de ellos”: “Es una actividad diferente que puedes hacer prácticamente con todo el mundo”. Esta joven usuaria, que acudió en varias ocasiones a un taller, asegura que repetiría porque “hay muy buen ambiente, es un lugar que te evoca calma y una actividad relajada y tranquilizadora”.

En parecidos términos se expresa otra aprendiz de artesana, Gema García, quien destaca el bajo precio del taller al que acudió y que “es un plan divertido en el que puedes dejar volar tu creatividad”. En su caso, solo fue a pintar: “Llegas, escoges la pieza que se ajuste a tus gustos o tu presupuesto, y te dan unas indicaciones sobre cómo puedes hacerla”, comenta. “Es casi un ejercicio de introspección: te concentras tanto que te evades de lo que está pasando fuera”, sentencia.