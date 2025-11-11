Los Black Days de Coruña The Style Outlets ofrecerán descuentos especiales entre el 17 y el 31 de noviembre

Coruña The Style Outlets

Este mes, Coruña The Style Outlets se convierte en el punto de encuentro perfecto para disfrutar del ocio, las compras y la diversión en familia. Durante todo noviembre, el centro presenta una programación llena de planes para grandes y pequeños: talleres, promociones especiales y actividades únicas que harán que cada visita sea una experiencia diferente. Además, del 17 al 31 de noviembre se celebrarán los Black Days, con ofertas y descuentos especiales coincidiendo con la campaña de Black Friday.

Así, todos los sábados del décimo primer mes del año serán de diversión con el Pollo Pepe, el simpático personaje infantil que visitará el centro para compartir momentos llenos de risas, cuentos y juegos. Una actividad gratuita y pensada para que las familias disfruten juntas.

Además, las familias podrán disfrutar de la bolera del centro, el plan ideal para una tarde de ocio y risas entre amigos o en familia. Una forma diferente de completar el día tras una sesión de compras o una comida en la zona de restauración. Con esta programación, Coruña The Style Outlets refuerza su compromiso con ofrecer experiencias de ocio completas y accesibles para todos los públicos, combinando las mejores marcas con actividades que llenan de vida el centro cada fin de semana.

Nueva apertura de KRACK y Súperjueves

La zapatería KRACK ha abierto un nuevo espacio comercial en Coruña The Style Outlets, ampliando su oferta a dos locales para ofrecer a los clientes un mayor y más amplio catálogo del mundo del calzado.

El último jueves de mes llega el esperado Súperjueves, una jornada en la que las tiendas del centro ofrecerán descuentos y promociones exclusivas por tiempo limitado. Una oportunidad perfecta para adelantarse a las compras navideñas y renovar el armario al mejor precio.