Annie Leibovitz firmará libros en A Coruña de la mano de la Fundación MOP

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) ultima los preparativos para la apertura al público de Wonderland, la primera gran retrospectiva en España de la obra de Annie Leibovitz, aclamada fotógrafa y retratista cuyas reveladoras imágenes han moldeado nuestra memoria cultural.

Antes de esta inauguración, el próximo 20 de noviembre a las 19.00, la artista estará firmando ejemplares de la edición de 2025 de su libro Women en la librería del Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña. El aforo de este evento está limitado a 100 personas. Las entradas gratuitas (1 entrada por persona) estarán disponibles una semana antes de la firma (jueves 13 de noviembre) a partir de las 11:00 en la página web de la Fundación MOP ( www.themopfoundation.org ). Junto con la descarga de la entrada, se ofrece la posibilidad de reservar el libro.

Considerado uno de los proyectos de retratos femeninos más amplios realizados por una artista viva, Women de Leibovitz ilumina el paisaje cambiante de la feminidad en el siglo XXI. Con textos de Chimamanda Ngozi Adichie, Susan Sontag y Gloria Steinem, esta colección de dos volúmenes editada por Phaidon presenta una poderosa celebración de las mujeres en toda su diversidad. Sus impresionantes fotografías —en color y en blanco y negro— conforman un auténtico “quién es quién” de mujeres que están transformando el mundo, desde Louise Bourgeois, Joan Didion, Elizabeth Taylor y Eudora Welty, hasta Joan Baez, Billie Eilish, Serena y Venus Williams, y Anna Wintour.

Wonderland, la nueva exposición de la Fundación MOP, podrá visitarse desde el 22 de noviembre hasta el próximo 1 de mayo de 2026. La muestra despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: arranca con el trabajo de sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos para la revista Rolling Stone, y recorre después toda su trayectoria posterior en los mundos del arte, el cine, la música, el deporte o la política para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto al público antes y que constituye el alma del proyecto.

Título de la exposición:

Wonderland

Fechas:

Del 22 de noviembre al 1 de mayo

Entrada:

Entrada libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán destinados al proyecto Future Stories, dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística.

Dirección:

Avenida de Jardines de Méndez Núñez s/n - 15003 A Coruña

Horario de apertura de la exposición:

Lunes a jueves: 10:00 h - 20:00 h

Viernes: 10:00 h - 21:00 h

Sábado - domingo: 11:00 h - 21:00 h

Accesibilidad y servicios:

El espacio está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida.

El recinto cuenta, además, con la librería The MOP Bookstore y un espacio en el que se sirve café.

Visitas guiadas:

Es posible reservar una visita guiada a través de la web