Las centollas vuelven a los mercados de A Coruña: "La gente madrugó para comprar"
Las subastas empezaron a las 05.40 horas en la lonja
En un noviembre atípico de temperaturas agradables, los mercados siguen las tradiciones. Este martes, después de meses de ausencia y el fin de la veda, los puestos de las plazas de abastos recibieron a las reinas de cada Navidad, las centollas.
De diferentes tamaños, el precio en la plaza de Lugo oscila desde los 25 euros, las más pequeñas, a los 38 el kilo. "La gente madrugó para comprar y había un montón de gente en la lonja", señala Víctor, de Pescados Víctor. Las subastas en el puerto comenzaron en 29 euros, y, tal y como señala la presidenta de los placeros de San Agustín, Ángela Barrán, "hubo cantidad", aunque, de cara a las próximas semanas, "habrá que ver cómo se va comportando con los temporales".
La portavoz de los comerciantes de San Agustín explica que "las subastas empiezan a las 05.40 horas para que a los compradores nos dé tiempo a llegar a la subasta del pescado". Así, hoy comienza "el calvario" para muchos minoristas: "Empieza una campaña de sobreesfuerzo, madrugones y mucha resiliencia. Esperando dar lo mejor de nosotros mismos y nuestra experiencia al escoger para poner lo mejor en las mesas de nuestros clientes", añade.