Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las centollas vuelven a los mercados de A Coruña: "La gente madrugó para comprar"

Las subastas empezaron a las 05.40 horas en la lonja

Lara Fernández
Lara Fernández
11/11/2025 11:34
Un placero muestra las centollas de su puesto en la plaza de Lugo
Un placero muestra las centollas de su puesto en la plaza de Lugo
Javier Alborés

En un noviembre atípico de temperaturas agradables, los mercados siguen las tradiciones. Este martes, después de meses de ausencia y el fin de la veda, los puestos de las plazas de abastos recibieron a las reinas de cada Navidad, las centollas

De diferentes tamaños, el precio en la plaza de Lugo oscila desde los 25 euros, las más pequeñas, a los 38 el kilo. "La gente madrugó para comprar y había un montón de gente en la lonja", señala Víctor, de Pescados Víctor. Las subastas en el puerto comenzaron en 29 euros, y, tal y como señala la presidenta de los placeros de San Agustín, Ángela Barrán, "hubo cantidad", aunque, de cara a las próximas semanas, "habrá que ver cómo se va comportando con los temporales". 

La portavoz de los comerciantes de San Agustín explica que "las subastas empiezan a las 05.40 horas para que a los compradores nos dé tiempo a llegar a la subasta del pescado". Así, hoy comienza "el calvario" para muchos minoristas: "Empieza una campaña de sobreesfuerzo, madrugones y mucha resiliencia. Esperando dar lo mejor de nosotros mismos y nuestra experiencia al escoger para poner lo mejor en las mesas de nuestros clientes", añade.

Te puede interesar

Los alumnos, durante una de las proyecciones en el Ágora

Miradas en Foco hace reflexionar sobre la diversidad en el cine a más de 400 estudiantes de A Coruña
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Oleiros le hace la competencia a Bebeto con la Navidad
Redacción
Concentración de este martes

Concentración en Culleredo para exigir a la Xunta más profesorado para alumnos con necesidades especiales en el CEIP Ría do Burgo
Agencias
f40aafa8-8b33-4cca-90ea-462984b14a04_medium_square

Miguel Alonso | "El paciente tiene que ser consciente de que su salud depende en una parte muy importante del ejercicio que haga de manera regular"
L. Casanegra