Las centollas vuelven a los mercados de A Coruña: "La gente madrugó para comprar"

Un placero muestra las centollas de su puesto en la plaza de Lugo Javier Alborés

En un noviembre atípico de temperaturas agradables, los mercados siguen las tradiciones. Este martes, después de meses de ausencia y el fin de la veda, los puestos de las plazas de abastos recibieron a las reinas de cada Navidad, las centollas.

De diferentes tamaños, el precio en la plaza de Lugo oscila desde los 25 euros, las más pequeñas, a los 38 el kilo. "La gente madrugó para comprar y había un montón de gente en la lonja", señala Víctor, de Pescados Víctor. Las subastas en el puerto comenzaron en 29 euros, y, tal y como señala la presidenta de los placeros de San Agustín, Ángela Barrán, "hubo cantidad", aunque, de cara a las próximas semanas, "habrá que ver cómo se va comportando con los temporales".

La portavoz de los comerciantes de San Agustín explica que "las subastas empiezan a las 05.40 horas para que a los compradores nos dé tiempo a llegar a la subasta del pescado". Así, hoy comienza "el calvario" para muchos minoristas: "Empieza una campaña de sobreesfuerzo, madrugones y mucha resiliencia. Esperando dar lo mejor de nosotros mismos y nuestra experiencia al escoger para poner lo mejor en las mesas de nuestros clientes", añade.