La Consellería de Medio Rural viene de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Se trata de una gaviota patiamarela encontrada en A Coruña, y que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros. La ave fue muestreada para proceder al análisis laboratorial, eliminándose el cadáver conforme a la normativa en vigor. Este es el décimo caso en aves silvestres confirmado en nuestra comunidad en este año 2025, pero hace falta recordar que, por ahora, no se registró ninguno en aves de corral en Galicia.

Medidas de prevención

Actualmente en Galicia hay medidas de prevención adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con las comunidades autónomas, ante el incremento de la influenza aviar en otras zonas de España y como refuerzo, por tanto, para proteger las explotaciones avícolas gallegas. Estas normas entraron en vigor el 10 de noviembre, en los territorios denominados Zonas de Especial Riesgo (ZER) y Zonas de Especial Vigilancia (ZEV) de Galicia, definidas en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio , publicada por el Ministerio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. Estas medidas ya estaban vigentes en los 11 ayuntamientos ZER y se refuerzan ahora para las ZEV.

Las ZER están conformadas por A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Xove, en la de Lugo; y Cerceda, Ordes y Tordoia, en la de A Coruña. En ZEV son Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son Rianxo, Ribeira, Vimianzo y Zas, en la provincia de A Coruña; Ribadeo y Trabada, en Lugo; Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia, en Ourense; y A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra.

Por lo tanto, en estos territorios queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, aunque cuando esto no sea posible en determinadas circunstancias, estará permitido siempre que existan medidas de bioseguridad que garanticen la ausencia de contacto, directo o indirecto a través del agua o alimento, de las aves de corral con aves silvestres. También se prohíbe la cría de patos y gansos conjuntamente con otras especies de aves de corral, así como el empleo de aves de las órdenes Anseriformes y Charadriiformes como reclamos en las actividades cinegéticas.

Otra de las medidas es la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, excepto en el caso que sea tratada con métodos que garanticen la inactivación del virus de la influenza aviar. Además, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, deben estar protegidos suficientemente contra las aves silvestres.

Por último, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves niñas en los centros de concentración de animales como los mercados y certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves niñas. Como excepción, determinadas concentraciones de aves podrán ser autorizadas por la autoridad competente tras una evaluación individual de riesgo.

Medidas de bioseguridad

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, desde la Consellería de Medio Rural se vuelve a insistir en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas gallegas, tanto de las industriales como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad. En el caso de las aves silvestres esta comunicación se puede llevar a cabo a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012.

Hace falta recordar que el serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado un escaso carácter zoonótico, aunque por un principio básico de bioseguridad, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas o muertas y comunicar el hecho a los servicios veterinarios oficiales de la Consellería de Medio Rural o a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.