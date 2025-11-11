Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Gala Ilusión regresa a la sala Pelícano, en esta edición a favor de Kind Surf

Redacción
11/11/2025 21:21
Sala Pelícano
Archivo

La sala Pelícano acogerá la noche del miércoles la octava edición de la Gala Ilusión de La Coruña, un evento solidario promovido por el Grupo Pelícano, ya consolidado como una de las veladas benéficas más destacadas del noroeste español.

La cita reunirá a empresas colaboradoras, personalidades políticas, autoridades y representantes institucionales con un objetivo común: devolver la ilusión a quienes más lo necesitan.

La octava Gala Ilusión de La Coruña ultima sus preparativos y anuncia su causa solidaria: Kind Surf

Más información

En esta edición, los beneficios de los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a Kind Surf, una organización no gubernamental de carácter social y medioambiental que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, utilizando el surf y la educación ambiental como herramientas terapéuticas y de inclusión social. La ONG, fundada por la modelo y activista Almudena Fernández, es miembro de la International Inclusive Surfing Therapy Organization y ha sido nominada a los World Laureus Awards 2025.

Gala Galicia Ilusiona 2025

Galicia Ilusiona 2025 cierra su edición más ambiciosa con lleno absoluto y más de 27 galas en toda Galicia

Más información

El Grupo Pelícano, dirigido por Juan Carlos Cebrián y Luis Diz González, impulsa desde 2016 esta gala solidaria con el objetivo de generar impacto social real a través de la colaboración entre empresas privadas. En anteriores ocasiones ha destinado sus fondos a instituciones como Padre Rubinos, Cáritas y Acladentre otras.

Te puede interesar

O conselleiro de Sanidade e o presidente galego, este martes, tras a reunión do Consello da Xunta

A Xunta reforza a protección dos sanitarios fronte ás agresións
EFE
Un hombre cuida a dos niños en una calle

Galicia gana 5.576 habitantes en el tercer trimestre del año, hasta llegar a los 2,72 millones
EP
El president en funciones, este martes, durante su comparecencia ante Les Corts

Carlos Mazón asegura que no retrasó el envío del ES-Alert el día de la dana
Agencias
Rosalía, en un momento de su interpretación en Los 40 Music Awards el pasado 7 de noviembre

Rosalía, un fenómeno global que trasciende el ámbito de la música
EFE