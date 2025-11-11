La Gala Ilusión regresa a la sala Pelícano, en esta edición a favor de Kind Surf

Sala Pelícano Archivo

La sala Pelícano acogerá la noche del miércoles la octava edición de la Gala Ilusión de La Coruña, un evento solidario promovido por el Grupo Pelícano, ya consolidado como una de las veladas benéficas más destacadas del noroeste español.

La cita reunirá a empresas colaboradoras, personalidades políticas, autoridades y representantes institucionales con un objetivo común: devolver la ilusión a quienes más lo necesitan.

La octava Gala Ilusión de La Coruña ultima sus preparativos y anuncia su causa solidaria: Kind Surf Más información

En esta edición, los beneficios de los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a Kind Surf, una organización no gubernamental de carácter social y medioambiental que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, utilizando el surf y la educación ambiental como herramientas terapéuticas y de inclusión social. La ONG, fundada por la modelo y activista Almudena Fernández, es miembro de la International Inclusive Surfing Therapy Organization y ha sido nominada a los World Laureus Awards 2025.

Galicia Ilusiona 2025 cierra su edición más ambiciosa con lleno absoluto y más de 27 galas en toda Galicia Más información

El Grupo Pelícano, dirigido por Juan Carlos Cebrián y Luis Diz González, impulsa desde 2016 esta gala solidaria con el objetivo de generar impacto social real a través de la colaboración entre empresas privadas. En anteriores ocasiones ha destinado sus fondos a instituciones como Padre Rubinos, Cáritas y Aclad, entre otras.