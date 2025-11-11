La diseñadora coruñesa Claudia Jiang representará a Galicia en los Premios Nacionales de Jóvenes Diseñadores

Colección CIRCUS de la diseñadora coruñesa Claudia Jiang Cedida

La joven creadora Claudia Jiang, alumna de la escuela Goymar coruñesa, ha sido seleccionada con su colección CIRCUS para participar en la gran final nacional de los Premios de Moda para Jóvenes Diseñadores, que se celebrará este martes, 11 de noviembre, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A Coruña, la ciudad que mejor viste, no tiene un grado en diseño de moda Más información

Con esta participación, Claudia, alumna de la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar, representará a Galicia en la 39ª edición de uno de los certámenes más prestigiosos del sector, impulsado por la Asociación Nacional de Jóvenes Diseñadores (ANDE).

De A Coruña a conquistar el mundo: Arturo Obegero y otros seis diseñadores que han seducido a artistas y realeza Más información

Su propuesta, que ya conquistó al jurado en la fase autonómica, destaca por su enfoque creativo y su visión contemporánea del diseño, poniendo en valor el talento emergente de la moda gallega.

"La presencia de Claudia en esta edición supone un orgullo y una muestra del excelente trabajo de nuestro alumnado. Estamos convencidos de que su participación contribuirá a reforzar la visibilidad del diseño gallego a nivel nacional”, señala Ignacio Cortina, coordinador de la escuela Goymar.