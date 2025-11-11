Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La coruñesa Andrea Valero disfruta del Carnaval de Miss Universo

La concursante está siendo de las favoritas entre los fans del concurso

Andrea López Ramos
11/11/2025 17:21
Andrea Valero en el Carnival Magic
Que si una fiesta de carnaval, que si un posado con las otras misses, una foto con los fans... Lo cierto es que los días previos a la elección de Miss Universo se hacen largos y cualquier actividad es buena para desconectar, aunque sea por un rato. Y es que pelear por ser oficialmente la mujer más guapa del mundo tiene que ser muy estresante.

Por suerte, Andrea Valero parece estar en "modo disfrutona" en una semana de muchas emociones, tanto para ella como para el resto de sus compañeras de certamen. Este lunes, tanto la coruñesa como sus compañeras tuvieron la oportunidad de asistir al Carnaval Magic, una fiesta llena de música, atracciones y, por supuesto, misses. 

Con este evento, la representante española se consolida como una de las favoritas de los fans del certamen por sus atuendos, cada cual más espectacular con el anterior. El vestido de este lunes es del diseñador José Karlo, un modista puertorriqueño. La prenda, de color rojo, estaba llena de pedrería y plumas y destacaba la parte abierta de la pierna. 

Se espera que en los próximos días las concursantes asistan a más actividades como la sesión de Muay Thai, arte marcial tradicional de Tailandia, que tuvieron este martes. 

