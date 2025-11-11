Los vecinos de Los Rosales cortan el tráfico en Manuel Azaña para exigir más seguridad vial

Corte de tráfico de los vecinos de Los Rosales A.P.

La asociación vecinal de Los Rosales ha cortado este martes al tráfico uno de los carriles de la calle de Manuel Azaña con Alfonso Rodríguez Castelao, provocando pequeñas retenciones, que no fueron a más porque la Policía Local desvió el tráfico. En total, unas veinte personas, entre ellos muchos niños, han participado en la protesta.

Es su forma de exigir más seguridad en el barrio, donde aseguran que los vehículos circulan con velocidad excesiva. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que las mediciones arrojan una velocidad media de 34 kilómetros por hora. Los vecinos aseguran que algunos circulan a 60 kilómetros por hora o incluso más, pero por la noche.

Sobre las nueve de la mañana los vecinos mantenían cortados dos de los accesos a la rotonda de la calle Alfonso Rodríguez Castelao con Manuel Azaña. El presidente de la asociación vecinal, Fernando Carrillo, asegura que "llevamos años avisando de tanto accidente que hay. El último fue con un cochecito de bebé, aunque no le pasó nada. Hay vecinos que han quedado un poco cojos y están yendo a rehabilitación".

El lema del acto es "Por nuestros hijos, nuestros mayores, Los Rosales Zona 30". Se da la casualidad de que este barrio es zona 30 desde hace tres décadas y cuenta con badenes, pero a los residentes no les parece suficiente. "Lo normal es que no hubiera accidentes", remata Carrillo, que promete más movilizaciones si el Ayuntamiento desoye sus reclamaciones de más seguridad.