La Colegiata de Santa María del Campo, en el corazón de la Ciudad Vieja

El Ayuntamiento de A Coruña recibió hace 25 años una mala noticia económica al quedarse sin los 2.700 millones de pesetas, más de 16 millones de euros, solicitados a la Unión Europea dentro del plan Urban para rehabilitar y modernizar la Ciudad Vieja. Fue uno de los asuntos de los que informó El Ideal Gallego el 11 de noviembre de 2000, el día después de la apertura de la pista de hielo del Coliseum, que iba a permanecer en funcionamiento hasta el 31 de enero de 2001. A estas alturas de 1975, hace 50 años, los taxistas realizaron un paro como medida de protesta contra la concesión de nuevas licencias. En 1950 un almacén de la calle Caballeros sufría un robo y en 1925 Ramón García Malvar era nombrado diputado provincial directo.

Sábado, 11 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La rehabilitación de la Ciudad Vieja no tendrá ayudas de la Unión Europea

El Ayuntamiento de A Coruña afrontará en solitario el plan de regeneración de la Ciudad Vieja al rechazar el Ministerio de Hacienda su solicitud para acceder a las ayudas del plan Urban. El alcalde, Francisco Vázquez, reconoció ayer, 10 de noviembre de 2000, que la decisión del Gobierno le “disgusta sobremanera”, especialmente porque la cantidad solicitada –2.700 millones de pesetas– era de gran importancia para la rehabilitación del barrio. No obstante, intentará conseguir fondos a través del plan Pomal.

En cuanto a la actualidad marítima, el puerto de Sada vivió ayer una jornada atípica al ver cómo la flota de cerco descargaba hasta 56.000 kilogramos de sardina, algo que ni los más viejos del lugar recordaban. En cualquier caso, desde la cofradía señalaron que se trata de un hecho aislado que no solucionará el problema que sufre el sector de la pesca.

Además, la pista de hielo del Coliseum estará abierta hasta el 31 de enero de 2001. El éxito alcanzado el pasado 1999, cuando fue utilizada por 50.000 patinadores, llevó a los responsables del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) a prolongar más tiempo la actividad.

Martes, 11 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Los taxistas coruñeses protestan con un paro contra la concesión de licencias

Los taxistas de La Coruña no trabajaron en el día de ayer, 10 de noviembre de 1975, en protesta por las medidas que el Ayuntamiento ha tomado, o está a punto de tomar, en relación con la concesión de licencias a determinados coches que, hasta ahora, no las tenían. El problema se agudizó a lo largo de la mañana, cuando los habituales usuarios del taxi se encontraron sin el servicio. El delegado provincial de Sindicatos, don Leopoldo Marzal Albarrán, dijo que “ante una situación de fuerza no puedo dialogar”.

El señor Marzal instó a los taxistas a que proporcionaran el servicio con normalidad. Los taxistas manifestaron que el Ayuntamiento quiere introducir una cantidad de coches que no están en regla. “Y no están en regla –dicen– porque muchos de los señores propietarios de los coches en cuestión tuvieron licencias y las vendieron. Los números de tales licencias los conocemos todos los componentes de la Comisión”.

En cuanto a la actualidad deportiva, buena entrada en el estadio municipal de El Plantío, con presencia de un reducido grupo de seguidores del equipo coruñés, haciendo sonar bombos y gaitas, para presenciar el partido del Burgos y el Deportivo de La Coruña, que perdió por 1-0.

Sábado, 11 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Robo en un almacén de la calle Caballeros

En un almacén, propiedad de Gabino Carballo Guerra, enclavado en Caballeros, 64, penetró gente desconocida, apoderándose de 120 kilos de unto, algunas cajas completas de mercancías, latas de conservas, de pimientos y sardinas, valorado todo ello en unas 5.000 pesetas. Los autores del robo tuvieron que arrancar el hierro que cierra el mainel de la puerta, abriendo un hueco por el que bajaron al almacén.

En clave cultural, el próximo domingo, 12 de noviembre de 1950, a las 11.45 horas y en el Teatro Rosalía de Castro, reanudará los conciertos matinales la Banda Municipal de Música. El programa, dividido en dos partes, incluirá obras de Mozart, Wagner, Granados, Usandizaga y Weber. También el domingo, a las 12.30 horas y en la parroquia de San Pedro de Mezonzo, tendrá lugar el primer círculo de estudios del curso actual.

Miércoles, 11 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | García Malvar, nuevo diputado provincial directo

El señor gobernador civil de la provincia nombró diputado provincial directo al que lo era corporativo, don Ramón García Malvar, en sustitución de don Carlos Ruiz del Castillo, que renunció al cargo. Creemos un verdadero acierto la designación del señor García Malvar para el nuevo cargo. Su brillantísima actuación en la etapa que precedió a la vigencia del nuevo Estatuto provincial justifica sobradamente nuestro juicio.

Por otra parte, ayer, 10 de noviembre de 1925, regresó de Madrid el comisario jefe de la Policía gubernativa de esta provincia, don Nicolás Carrera Rodríguez, quien seguidamente tomó posesión del cargo. También ayer tuvimos la satisfacción de abrazar a nuestro querido amigo el comandante de infantería don Antonio Gómez Iglesias, que viene de Marruecos destinado al regimiento de reserva de Betanzos número 61.