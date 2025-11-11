El tiktoker Nil Ojeda reta a Bonilla a la vista

Nil Ojeda en un viaje a Japón Instagram

El creador de contenido Nil Ojeda ha estado grabando un vídeo mostrando cómo se vive en la habitación más cara de un hotel de España. El establecimiento en cuestión es el Ritz Mandarin de Madrid, donde una noche puede llegar a costar 1.600 euros.

Como es de esperar, todo en el Ritz rezuma lujo: la cama, los armarios, el minibar... A pesar de que los hoteles suelen cobrar por consumir los productos de la nevera, Nil no pudo resistirse a probar un zumo de melocotón que,aunque no sabía su precio, no consideró que tuviera una calidad superior a otros que había tomado.

Otro de los productos del minibar fueron unas patatas Bonilla, "una locura", según las describió Nil. Estas patatas fritas se han convertido en un producto muy codiciado en todo el mundo y, como comenta el tiktoker en su vídeo, ganaron más fama internacional tras su aparición en la película 'Parásitos'.

En el Ritz ofrecen la lata de 40 gramos por 6,70 euros, mientras que la de 275 gramos cuesta 15,50 y la de medio kilo asciende a los 20 euros.

Nil Ojeda se lanzó a proponer a la marca un reto: una colaboración Bonilla a la vista y MxxxShakes, la marca de ropa de Nil Ojeda. "Sed disruptivos", les pedía, al plantear el lanzamiento de 1.000 latas rojas, en referencia al color corporativo de su firma.

Ahora solo falta saber en Bonilla han recibido el mensaje y, sobre todo, si han decidido aceptar la propuesta.