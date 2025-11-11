El Sellier Film Fest se aplaza y celebrará dos ediciones en 2026

El Sellier Film Fest se iba a celebrar en el Circo de Artesanos Pedro Puig

El próximo mes de diciembre se iba a celebrar la novena edición del Sellier Film Fest, una propuesta especial que iba a homenajear las creaciones de Tex Avery y la faceta cinéfila de Fernando Arenas Quintela.

Tex Avery y un homenaje a la faceta cinéfila de Fernando Arenas protagonizan el Sellier Film Fest Más información

Sin embargo, habrá que esperar un año para disfrutar de esta novena edición. La organización del festival acaba de anunciar que, por motivos de salud, tendrán que posponer las propuestas de este 2025.

Pero dejan claro que no es una cancelación, sino que se pospondrá y que 2026 contará con dos ediciones del festival cinematográfico.

El Sellier Film Festival premia a Carlos Fernández Santander, historiador también en formato Súper-8 Más información

La enfermedad de una persona cercana a la dirección y el accidente de uno de los principales colaboradores del evento son las causas para este aplazamiento, todavía sin fecha.

"Pedimos disculpas por esta situación imprevista y agradecemos de corazón el apoyo constante de amigos, colaboradores y público, que hacen posible mantener vivo este proyecto independiente, dedicado en cuerpo y alma al cine en película, sin concesiones", apuntan desde la organización.