Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Sellier Film Fest se aplaza y celebrará dos ediciones en 2026

El festival se pospone por motivos de salud de personas cercanas a la dirección

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/11/2025 11:49
El Sellier Film Fest se iba a celebrar en el Circo de Artesanos
El Sellier Film Fest se iba a celebrar en el Circo de Artesanos
Pedro Puig

El próximo mes de diciembre se iba a celebrar la novena edición del Sellier Film Fest, una propuesta especial que iba a homenajear las creaciones de Tex Avery y la faceta cinéfila de Fernando Arenas Quintela.

Fernando Arenas Quintela será el gran homenajeado de la edición de este año

Tex Avery y un homenaje a la faceta cinéfila de Fernando Arenas protagonizan el Sellier Film Fest

Más información

Sin embargo, habrá que esperar un año para disfrutar de esta novena edición. La organización del festival acaba de anunciar que, por motivos de salud, tendrán que posponer las propuestas de este 2025.

Pero dejan claro que no es una cancelación, sino que se pospondrá y que 2026 contará con dos ediciones del festival cinematográfico.

El Sellier Film Festival premia a Carlos Fernández Santander, historiador también en formato Súper-8

Más información

La enfermedad de una persona cercana a la dirección y el accidente de uno de los principales colaboradores del evento son las causas para este aplazamiento, todavía sin fecha. 

"Pedimos disculpas por esta situación imprevista y agradecemos de corazón el apoyo constante de amigos, colaboradores y público, que hacen posible mantener vivo este proyecto independiente, dedicado en cuerpo y alma al cine en película, sin concesiones", apuntan desde la organización.

Te puede interesar

Los alumnos, durante una de las proyecciones en el Ágora

Miradas en Foco hace reflexionar sobre la diversidad en el cine a más de 400 estudiantes de A Coruña
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Oleiros le hace la competencia a Bebeto con la Navidad
Redacción
Concentración de este martes

Concentración en Culleredo para exigir a la Xunta más profesorado para alumnos con necesidades especiales en el CEIP Ría do Burgo
Agencias
f40aafa8-8b33-4cca-90ea-462984b14a04_medium_square

Miguel Alonso | "El paciente tiene que ser consciente de que su salud depende en una parte muy importante del ejercicio que haga de manera regular"
L. Casanegra