A Coruña

El coruñés Tinho se enfrentará a las acrobacias de Benson Boone en la próxima gala de Operación Triunfo

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
11/11/2025 16:34
Tinho y Olivia cantan 'Cheek to cheek' en la gala de Operación Triunfo
OT

Gala 9 y cada vez la Academia se va quedando más vacía. Tras la eliminación de María Cruz este lunes, ya solo quedan 10 concursantes, lo que significa que la gran final está cada vez más cerca.

Como cada martes a las 16.00 horas, Noemí Galera y Manu Guix reunieron a los "triunfitos" en la sala de ensayos para hacer el reparto de gala de la próxima semana. La grupal del lunes 17 de noviembre será 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún.

Los nominados, como es habitual, tienen el poder de escoger su propia canción. Lucía Casani enfrentará su tercera nominación con un tema de Juan Gabriel: 'Fue tan poco tu cariño'. Guille Toledano cantará 'Stars' de Simply Red.

Tinho podría desafiar la gravedad con el tema de esta semana. 'Beautiful thing' fue la canción del 2024 tanto por su melodía como por su cantante, Benson Boone, que se caracteriza por las piruetas que suele hacer en el escenario. Veremos esta semana si Tinho se lanza a recrearlas. 

El resto del reparto queda así: 

  • Téyou: 'Supervacío' de Vich Miralles.
  • Guillo: 'Peregrino' del coruñés Carlos Ares.
  • Crespo: 'Hold my hand' de Jess Glynne.
  • Olivia y Cristina: 'Manchild' de Sabrina Carpenter.
  • Claudia: 'Latin girl' de Emilia.

