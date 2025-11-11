El coruñés Tinho se enfrentará a las acrobacias de Benson Boone en la próxima gala de Operación Triunfo

Tinho y Olivia cantan 'Cheek to cheek' en la gala de Operación Triunfo OT

Gala 9 y cada vez la Academia se va quedando más vacía. Tras la eliminación de María Cruz este lunes, ya solo quedan 10 concursantes, lo que significa que la gran final está cada vez más cerca.

Como cada martes a las 16.00 horas, Noemí Galera y Manu Guix reunieron a los "triunfitos" en la sala de ensayos para hacer el reparto de gala de la próxima semana. La grupal del lunes 17 de noviembre será 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún.

Los nominados, como es habitual, tienen el poder de escoger su propia canción. Lucía Casani enfrentará su tercera nominación con un tema de Juan Gabriel: 'Fue tan poco tu cariño'. Guille Toledano cantará 'Stars' de Simply Red.

Tinho podría desafiar la gravedad con el tema de esta semana. 'Beautiful thing' fue la canción del 2024 tanto por su melodía como por su cantante, Benson Boone, que se caracteriza por las piruetas que suele hacer en el escenario. Veremos esta semana si Tinho se lanza a recrearlas.

El resto del reparto queda así: