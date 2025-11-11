El coruñés Tinho saca su lado más elegante para ganarse su estancia en Operación Triunfo

Tinho y Olivia cantan 'Cheek to cheek' en la gala de Operación Triunfo Operación Triunfo

Aunque el coruñés Tinho es sobre todo un artista con toque rockero, en la última gala de Operación Triunfo demostró su versatilidad para poner sobre el escenario el toque más elegante de astros como Tony Bennett.

Junto a su compañera Olivia interpretó el 'Cheek to cheek' que reversionaron el artista y Lady Gaga, para componer una de las mejores actuaciones de la gala, que les permitió a los dos ganarse automáticamente su estancia en la Academia.

"La canción requería ser ligero, coqueto, juguetón", comentó el jurado al coruñés Tinho, del que valoró que no se pasase de este límite: "Había que hacerlo sin exceso y lo has logrado".

Fueron las palabras que certificaron que el cantante coruñés cruzaba la pasarela sin dudas, después de que la semana anterior su David Bowie lo dejase a punto de la nominación final. También tuvieron palabras de elogio los jurados para su compañera Olivia, que sumó a su buena actuación el haber conseguido ser favorita del público y, por tanto, inmune a la nominación.

La gala dejó también la despedida de María Cruz, que fue eliminada en su duelo frente a Cristina. Los nominados del jurado fueron Guille, Guillo Rist, Lucía Casani y Téyou, que era la primera vez que caía en la terna de dudosos en todo el concurso. Finalmente, los profesores ejercieron su derecho a salvar y el privilegio se lo llevó Guillo Rist, por segunda vez en la edición. Por su parte, los compañeros salvaron a Téyou, lo que que dejó como nominados de la semana a Guille y Lucía Casani.