A Coruña

El casco de Marc Márquez que Pablo Motos quiere ‘robar’ a Ignacio Rivera

El protector es rojo y conmemora el noveno título mundial del catalán

Víctor Seoane
11/11/2025 23:29
Pablo Motos, el casco especial y Marc Márquez, esta noche en ‘El Hormiguero’
Antena 3

La entrevista de Pablo Motos a Marc Márquez en 'El Hormiguero' tuvo una improvisada derivada coruñesa. El caso es que el piloto catalán llevó al plató del programa de Antena 3 un casco predominantemente rojo. No sin cierta sorna, el presentador se lo quiso quedar, pero el protector tenía dueño y ese dueño tiene ilustre apellido herculino. 

La pieza en cuestión forma parte, según indicó Motos, de una colección especial con motivo del noveno título mundial de Marc y que solo constará de 93 unidades, todas ellas pintadas a mano en Japón. Como el lema de la temporada del campeón era "todo al rojo", este es el tono predominante del casco, si bien en la entrevista se pudo ver un "0,0"en tono azul en la zona del visor, precedido de la marca "Estrella Galicia". La cervecera coruñesa es uno de los principales patrocinadores del piloto.

Con el casco sobre la mesa del plató, comenzó una conversación entre el presentador y el invitado.

"Tú di que me vas a regalar este casco", se arrancó Motos. "Precisamente este está regalado. Yo te puedo regalar un casco. Pero este lo he regalado esta mañana", detalló el piloto, que, ante la insistencia jocosa del líder de 'El Hormiguero' reveló quién era el afortunado. "A Ignacio Rivera, de Estrella Galicia 0,0, se lo he regalado", remarcó, nombrando así al presidente ejecutivo de Hijos de Rivera.

Los 93 cascos de la edición especial han sido pintados a mano
Antena 3

Pero el presentador siguió a lo suyo. "¿Cuál es mi cámara?", preguntó mirando a la pantalla. "¡Ignacio! ¿A ti que más te da que te lleven la semana que viene? Yo me llevo este esta noche", insistió. "Vas mal ­-medió Marc Márquez-. 'Ignacio, muchas gracias por dejarme el casco para que lo vea Pablo'. ¡Lo he tenido que negociar", concluyó, dejando claro que Rivera era el legítimo propietario desde la mañana y lo había prestado para que se pudiese mostrar en 'El Hormiguero'.

No se dio por vencido Motos: "Ignacio, si quieres el casco, ven a mi casa", concluyó entre risas antes de que presentador y piloto se diesen un gran abrazo.

