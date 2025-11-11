Mi cuenta

A Coruña

Doce influencers venden su ropa en el mercadillo solidario de Marineda City

El centro comercial donará un porcentaje de las ventas a la Asociación Poten100mos, que trabaja con personas en riesgo de pobreza y exclusión social

Redacción
11/11/2025 11:09
El mercadillo solidario de Marineda City será este sábado, 15 de noviembre
El mercadillo solidario de Marineda City será este sábado, 15 de noviembre
Javier Alborés

Marineda City organiza este sábado, 15 de noviembre, el mercadillo de moda solidario Re:wear, una iniciativa ya consolidada en la que varias influencers gallegas les darán una segunda vida a sus prendas. El centro comercial donará un porcentaje de las ventas a Poten100mos, asociación con la que mantiene una colaboración y que trabaja junto a personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Así, este sábado 15 de noviembre, de 11.00 a 20.00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0), los visitantes podrán adquirir ropa y complementos de creadoras de contenido como Paula Vilaboy (@blondiemuser), Patricia Agüero (@patriciasinprisa), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Sara Fernández (@sarafernaandez_), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo) y María Carnota (@mariacarnota), Lucía Quevedo (@luciaqueve), Sandra del Río (@saradrh) y Erin Santos (@erisantosi).

Galería

Así es la nueva zona de Marineda City

Este jueves por la tarde se ha inaugurado la nueva reforma en el centro comercial coruñésVer más imágenes

Además, la asociación Poten100mos estará a lo largo de la jornada en un punto informativo en el centro comercial para dar a conocer su actividad.

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración

Guía para no perderse en el nuevo Marineda City

Más información

Marineda colabora desde 2019 con Poten100mos a través del programa Impresiona, una iniciativa que tiene como objetivo lograr el empoderamiento de aquellas mujeres que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad y en búsqueda activa de empleo. El programa se desarrolla en tres módulos en los que, a través de la voz de expertos, se orienta a mujeres sobre los perfiles profesionales más demandados actualmente, se ofrece la información esencial a la hora de rellenar un CV, se enseña cuáles son las actitudes correctas para presentarse a una entrevista de trabajo y se les proporciona un asesoramiento estilístico además de adquirirles ropa nueva adecuada para sus próximas entrevistas a cada una de las participantes. Su finalidad es ayudar a las mujeres a sacarse el mejor partido de cara a las entrevistas.

