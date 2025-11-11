El mercadillo solidario de Marineda City será este sábado, 15 de noviembre Javier Alborés

Marineda City organiza este sábado, 15 de noviembre, el mercadillo de moda solidario Re:wear, una iniciativa ya consolidada en la que varias influencers gallegas les darán una segunda vida a sus prendas. El centro comercial donará un porcentaje de las ventas a Poten100mos, asociación con la que mantiene una colaboración y que trabaja junto a personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Así, este sábado 15 de noviembre, de 11.00 a 20.00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0), los visitantes podrán adquirir ropa y complementos de creadoras de contenido como Paula Vilaboy (@blondiemuser), Patricia Agüero (@patriciasinprisa), María Montaña (@mariacarballom), Sandra Casal (@sandracasal), Sara Fernández (@sarafernaandez_), Maya Pisos (@mayapisos), Marietta De Angelis (@marietarey), Lúa Trillo (@luatrillo) y María Carnota (@mariacarnota), Lucía Quevedo (@luciaqueve), Sandra del Río (@saradrh) y Erin Santos (@erisantosi).

Además, la asociación Poten100mos estará a lo largo de la jornada en un punto informativo en el centro comercial para dar a conocer su actividad.

Marineda colabora desde 2019 con Poten100mos a través del programa Impresiona, una iniciativa que tiene como objetivo lograr el empoderamiento de aquellas mujeres que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad y en búsqueda activa de empleo. El programa se desarrolla en tres módulos en los que, a través de la voz de expertos, se orienta a mujeres sobre los perfiles profesionales más demandados actualmente, se ofrece la información esencial a la hora de rellenar un CV, se enseña cuáles son las actitudes correctas para presentarse a una entrevista de trabajo y se les proporciona un asesoramiento estilístico además de adquirirles ropa nueva adecuada para sus próximas entrevistas a cada una de las participantes. Su finalidad es ayudar a las mujeres a sacarse el mejor partido de cara a las entrevistas.