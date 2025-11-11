Dios no tiene cobertura en la iglesia de Santo Domingo de A Coruña

Cartel a la entrada de la iglesia de Santo Domingo, en A Coruña Cedida

La irrupción de los teléfonos móviles en nuestras vidas ha pasado de situarlos como un accesorio necesario a convertirlos en un apéndice más del cuerpo.

El móvil está en todas partes y contextos: en el trabajo, el ocio, hasta en las salas de espera médicas.

Hasta tal punto que la propia Xunta de Galicia ha tenido que regular un protocolo que pone coto al uso de smartphones en los recintos educativos.

Un lugar de A Coruña se ha marcado el mismo reto: eliminar los teléfonos móviles de su recinto. Se trata de la iglesia de Santo Domingo, en la que han optado por el humor para pedir que los dispositivos se queden en silencio durante las misas.

La patrona de A Coruña se paseó por la Ciudad Vieja en olor de multitudes mientras los niños lo disfrutaron a su modo Más información

"Cuando entres en esta iglesia, es posible que escuches la llamada de Dios. Sin embargo, es poco probable que te llame al móvil. Mejor, ponlo en silencio", reza -nunca mejor dicho- un cartel a la entrada del templo herculino.

Con él pretenden que los feligreses se concentren en los padre nuestros, la comunión, la homilía o las lecturas bíblicas sin que se escuchen 'politonos' o canciones poco adecuadas para el lugar.

Y si Dios se queda sin cobertura móvil en la iglesia de Santo Domingo, sí que mantiene la cobertura vital: "Si quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y conversa con él sin prisa", expresa el cartel a la entrada del templo.

En la iglesia de Santo Domingo, además de erradicar el uso del móvil en misa, también apuestan por hacer más segura la conducción, de forma que, utilizando también la retranca avisan a los que viven pegados al teléfono de que si quieren "ver a Dios", le envíen "un mensaje de texto" mientras conducen.