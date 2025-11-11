Mi cuenta

A Coruña

Crece el interés por alquilar bajos vacíos en la Sagrada Familia de A Coruña

El nuevo tramo de la ronda peatonal llama la atención de autónomos por instalarse en el barrio

Lara Fernández
Lara Fernández
11/11/2025 00:20
La ronda peatonal presenta su decoración
La ronda peatonal presenta su decoración
Quintana

Toda humanización trae consigo una reacción vecinal. Y en la Sagrada Familia parece reinar el entusiasmo. La obra del primer tramo de la ronda peatonal está a punto de concluir a su paso por la calle que da el nombre al barrio, y son varias las personas que han mostrado su interés por darle vida a bajos vacíos en la vía.

El presidente de la asociación de vecinos y comerciantes, Juan Rodríguez, explica que varias personas se han puesto en contacto con la entidad para pedir información sobre bajos y propietarios de la peatonal. “Hay mucho interés en las últimas semanas”, señala. Sin ir más lejos, una de las iniciativas que una mujer quiere emprender en el barrio es una academia. Pero también “varias personas han preguntado por locales destinados a la hostelería”.

El impulso al tejido comercial de la Sagrada Familia es una de las grandes esperanzas de los vecinos en relación con la ronda peatonal. Muchos bajos llevan más de una década cerrados y, al crear una zona más amable para los viandantes, unido al interés por emprender, el presidente de los comerciantes teme que también se den casos de propietarios que quieran sacar partido elevando el alquiler de los bajos. “Sabemos que han pedido 2.000 euros al mes por un bajo”, relata.

Hasta que la actuación dé sus frutos, los locales vacíos inundan las calles de la Sagrada Familia, un barrio que hasta hace poco más de una década disponía de un tejido comercial potente que cubría todas las necesidades de los vecinos. Pero, un día, todo cambió. Los motivos son varios: jubilaciones, traslados y la irrupción de Vioño. Un cóctel que dejó al barrio, especialmente poblado, “abandonado”, hasta ahora. Los vecinos reclamaron durante años inversión municipal para reactivar el barrio. Por ello, la ronda peatonal será “un impulso” que dará “vida” a la Sagrada Familia.

Los comerciantes consideran que “siempre que se facilita la capacidad de tránsito peatonal se favorece al comercio y hostelería. Hablamos de humanizar las ciudades y esto pasa por tener sitio para caminar y pararse”. Y, sin ir más lejos, Os Mallos ha sido testigo de cómo la humanización ha servido para dinamizar el barrio. 

La Sagrada Familia, dirección San Jaime

La sala de estar de la Sagrada Familia se amuebla: la ronda peatonal presenta su decoración

