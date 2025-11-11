A Coruña tendrá un distintivo para indicar lo que se paga con el dinero de la tasa turística

Turistas en la Torre de Hércules Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña va a crear un distintivo para que tanto los residentes como los visitantes puedan identificar en qué políticas se invierte la recaudación procedente de la tasa turística, como limpieza, transporte público o conservación del patrimonio.

La medida ha sido anunciada este martes por el concejal de Economía e Planificación Estratéxica de A Coruña, José Manuel Lage, durante el Foro Turismo y Camino de Fairway celebrado en el Museo de la Cidade da Cultura de Galicia, donde ha señalado que es una medida para hacer "pedagogía" que se implantará en 2026.

El TSXG rechaza la suspensión cautelar de la tasa turística en A Coruña Más información

De esta manera, la tasa turística "va a tener trazabilidad" y también va a contribuir al desarrollo del turismo sostenible, ha defendido Lage, que considera que es necesario contribuir a sostener los servicios y "no deben hacerlo solo los coruñeses".

Lage ha sido uno de los ponentes de una mesa de debate sobre el destino de los fondos de la tasa turística en la que han participado también la edil de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, y representantes del sector hostelero de ambas ciudades.

La capital gallega es un destino "muy singular" con un volumen muy elevado de visitantes, que lo convierten en una de las ciudades con más presión turística de España, ha dicho Louzao, que ha defendido que la tasa es una herramienta para equilibrar los desajustes en los presupuestos municipales pensados apenas para 100.000 habitantes.

Moncho, sacristán de San Nicolás: “La Iglesia también debería tener una tasa turística” Más información

La recaudación se debe destinar a servicios básicos como la seguridad, el cuidado del patrimonio o la limpieza pero también a "inversiones que mejoren la vida de la ciudad", ha dicho.

Además, otra parte tiene que ir a políticas de turismo sostenible y que apuesten por descentralizar y desestacionalizar, y por ello desde el gobierno local de Santiago van a poner en marcha un foro de turismo sostenible para analizarlo.

La tasa turística que ya se aplica en A Coruña y Santiago no convence al sector hostelero, que se ha mostrado en contra porque supone un "estrés" sobre una actividad que genera economía, ha asegurado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

El Puerto de A Coruña teme que los cruceristas se marchen a Ferrol o Gijón por la nueva tasa turística Más información

Collazos ha pedido más diálogo entre las administraciones y el sector y que los fondos del impuesto se utilicen para la "comercialización" de la ciudad, por ejemplo combatiendo la estacionalidad con una apuesta por el turismo de eventos; para mejorar la accesibilidad y la seguridad, y para crear una "ciudad inteligente".

El portavoz de la Unión Hotelera de Santiago de Compostela, José Antonio Liñares, también en contra de la medida, ha solicitado que tenga un retorno "muy claro, preciso y transparente" en mejorar el propio sector y que se desarrolle una estrategia para extraer el mayor valor posible del turismo.

Los hosteleros acusan al Ayuntamiento de A Coruña de "turismofobia" por la nueva tasa Más información

El Foro Turismo y Camino se desarrolla este lunes y martes dentro de Fairway, una feria sobre el Camino de Santiago que arrancó el domingo, con más de setenta expositores y la participación de 43 turoperadores de 18 países.