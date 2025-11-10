Una furgoneta se empotra contra un autobús en una parada de Alfonso Molina en A Coruña

Furgoneta empotrada en Alfonso Molina

Los Bomberos todavía están retirando de la calzada de Alfonso Molina que se registró pasados diez minutos de las dos de la tarde. A esa hora, una furgoneta se empotró contra un autobús detenido en la parada a la altura de Matogrande, en dirección entrada a la ciudad.

Fuentes de la Policía Local señalan como posible causa del accidente un despiste del conductor, dado que el autobús ocupaba parcialmente un carril. En todo caso, nadie resultó herido a consecuencia del impacto, aunque una ambulancia del 061 atendió in situ a dos personas.

La violencia del impacto fue tal que no fue posible separar los dos vehículos sin la asistencia de una grúa. Esto retrasó la retirada hasta las 15.10 horas, lo que generó retenciones. Sin embargo, la Policía Local señala que el principal problema fue que los conductores deceleraban para observar lo ocurrido.

El bus urbano sufre una racha de accidentes: nada menos que tres en 24 horas. Ayer un transporte público municipal y un turismo colisionaron en la ronda de Outeiro y esta mañana, a las diez, otro autobús arrancó la puerta de un coche cuando un conducto estacionado en un parada de taxis la abrió de golpe.