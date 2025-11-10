Un autobús urbano de A Coruña se lleva por delante la puerta de un coche mal aparcado

Accidente en A Coruña entre un autobús y un coche aparcado El Ideal Gallego

Un autobús urbano de A Coruña que circulaba por la calle de Pla y Cancela, a la altura del número 37, sufrió un accidente de tráfico nada más abandonar la parada que se encuentra en ese punto.

Un autobús averiado corta la calle de San Andrés Más información

El conductor del vehículo que se encontraba estacionado en la parada de taxis anexa abrió la puerta en el momento en el que pasaba el autobús, causando daños tanto en el transporte público como en su propio coche, cuya puerta del conductor quedó prácticamente arrancada.

Herida grave una mujer atropellada por un autobús frente a la Iglesia castrense de A Coruña Más información

Se trata del segundo accidente de autobús en A Coruña en dos días, después de que el sábado por la noche, un autobús y un turismo colisionaran en la Ronda de Outeiro en un siniestro que dejó a la conductora herida, pero de carácter leve.