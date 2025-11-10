Trece años de lucha en A Coruña: el largo viaje de unos padres coraje que lo dieron todo por su hijo

Antonio López junto a su hijo Pablo Cedida

El 3 de abril de 2012 un coche atropelló a un joven que cruzaba en bicicleta la avenida de Salgado Torres, en A Coruña. Un fatídico accidente que dejó a Pablo López “Bleras” en estado de mínima conciencia con tan solo 25 años. Su vida se paró y, con ella, la de toda su familia. “Se nos detuvo el universo”, asegura su padre, Antonio López, que luchó junto a su mujer Rosa durante trece largos años por mantener con vida a su hijo. Hasta el 6 de enero de 2025. Once meses después de su fallecimiento, su padre publica 'Una larga travesía', el “mejor homenaje” que le puede hacer a Pablo, y un libro que presentará el 15 de noviembre a las 19.00 horas en el Sporting Club Casino.

“Cuando nos llama nuestro hijo pequeño (Diego) y nos dice que el hermano mayor ha tenido un accidente, estábamos en Osedo, en Sada, en una finca que era de mis suegros. Estaba poblada de árboles, todos podados. La imagen que yo tengo es ver todas las ramas cortadas cuando realmente nos habían cortado nuestra rama principal, que era nuestro hijo”, recuerda Antonio, que firma bajo el pseudónimo Caetano Agrelo un poemario que recoge piezas más dramáticas que expresan lo que vivía en aquel momento con otras que le ayudaban a evadirse un poco de la dura realidad.

Cuando el cáncer golpea a una familia entera: “En cinco años fue todo: yo, mi marido y mi hija” Más información

Entonces no pensaron que el accidente fuera tan grave, pero Pablo llevó todo el golpe en la cabeza y “estuvo entre la vida y la muerte en ese mismo momento”. Quedó en estado de mínima conciencia. “Tenía respuestas neurológicas como perseguir con la mirada un móvil o sonreír”, cuenta su padre.

Una sonrisa que define como valiente, pues “él no tenía motivos para sonreír”. Pablo no podía comer ni moverse y estaba la mayor parte del día acostado. “Y pese a todo, nos sonreía. Esa era nuestra gasolina”.

Tras salir del hospital después de 15 meses, acudieron a un neurólogo que, al ver la pequeña evolución en su diagnóstico, les recomendó ingresar en el Institut Guttman de Barcelona, un hospital de neurorrehabilitación del más alto prestigio. Pero los gastos eran elevadísimos y lucharon por que los asumiese el Sergas. Apelaron a la Consellería, al presidente de la Xunta y hasta llegaron al rey. Pero de poco sirvió. “Nos dejaron tirados. Decían que no había nada que hacer por Pablo”, lamenta Antonio.

Cuando la muerte súbita de un padre destapa la cardiopatía de su hijo: “Le salvó la vida” Más información

Pero sí que había. La familia, que se mudó a una casa en Sada totalmente adaptada para cuidar de su hijo, lo llevó al centro de rehabilitación neurológica Cefine, en Culleredo. Allí a base de terapia consiguieron, entre otros avances, control cefálico.

Nunca se rindieron

La familia no perdió la esperanza en ningún momento. Había casos en los que pacientes en este estado que había despertado quince o veinte años después. No fue el caso de Pablo, que el día de Reyes se lo llevó un virus respiratorio sincitial.

“Nos dejó liberados. Hay muchas enseñanzas que nos ha dejado esta experiencia. Crecimos mucho como personas, pero yo daría todo por ser un poco más tonto, pero que mi hijo estuviese aquí conmigo”.

El libro ya se puede adquirir en las plataformas digitales del Corte Inglés, FNAC y Amazon y pronto podrá hacerse en las librerías de toda la ciudad. Una obra que cuenta el único recuerdo sonoro que estos padres coraje tienen de su hijo.