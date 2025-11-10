San Andrés alberga las zonas de carga y descarga con más infracciones de A Coruña

zona de carga y descarga en el número 66 de San Andrés Javier Albores

Aunque la prudencia lo aconseje, hay que reconocer que nadie se lee la letra pequeña antes de firmar el contrato. Tampoco se lee el letrero de la zona de carga y descarga, lo cual puede ser un error, sobre todo si se encuentra en la calle San Andrés, que se ha convertido en un verdadero coladero de multas. El número exacto no ha trascendido, pero son varias a la semana, específicamente en carga y descarga y, a menudo, durante los fines de semana, cuando los conductores se acercan al centro pensando que han encontrado una espacio para aparcar durante la noche del sábado o la jornada del domingo solo para encontrarse con una multa en el parabrisas.

Santa Catalina se planta contra el aparcamiento irregular Más información

En una de las cinco paradas se puede aparcar fuera de horario. En las otras, no. Para saberlo, hay que leer atentamente el letrero, que en la mayoría reza: “Solo permitido carga y descarga de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas”. Es decir, que solo pueden aparcar transportistas y solo en estos períodos de tiempo. De noche, o los fines de semana, tiene que permanecer vacía. Es un concepto que a los conductores les cuesta asimilar, puesto que la zona rayada normalmente es vía libre fuera del horario laboral.

La Policía Local impone las primeras sanciones por aparcar en San Andrés Más información

Esto ya ocurría mucho antes de la peatonalización de San Andrés. Ya entonces, cuando se había humanizado el primer tramo con un empedrado ahora desaparecido, y se había impuesto la plataforma única, la zona de carga y descarga contaba con un letrero con ese mismo mensaje, justo después de la iglesia Castrense. Eran muchos los que lo ignoraban y estacionaban allí, en plena zona de marcha, y los agentes municipales llegaron a poner docenas de multas en poco tiempo. Aquello generó cierto debate, pero fuentes de la Policía Local se mantienen inflexibles: “La redacción del letrero es impecable”.

Desde marzo

Quizá por eso cuando este año se abrió al público la nueva San Andrés, convertida en un bulevar de plataforma única y sin aparcamiento (excepto alguno para los conductores de movilidad restringida), en las nuevas zonas de carga y descarga se instaló un idéntico letrero, que tuvo el mismo efecto disuasorio que el de la iglesia Castrense. Es decir, ninguno.

El nuevo San Andrés de A Coruña reaviva el asociacionismo comercial Más información

En marzo se registraron las primeras sanciones por estacionar en San Andrés, solo unos días después de que la flamante nueva vía, sombreada por moreras, fuera abierta al público por la alcaldesa, Inés Rey. Desde entonces, los policías locales han multado rutinariamente en esa zona. Sobre todo, como ya se ha dicho, los fines de semana. Sin embargo, ahora uno de los letreros ha sido sustituido. El mensaje es, de nuevo, meridianamente claro. Bajo el signo de prohibido estacionar se puede leer: “Laborables de 08.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas excepto carga y descarga”. De lo que se deduce que, el resto del tiempo, el conductor afortunado podrá aparcar en plena calle San Andrés, a la altura del número 144.

A pesar de las confusiones, la Policía Local insiste en que los carteles explican claramente las normas

Mientras, los situados en el número 152, el 94, el 66 y el 8 siguen manteniendo el mismo letrero. Ese que indica tan a las claras que solo los vehículos de carga y descargar pueden aparcar allí y solo en horario laboral. Desde la asociación de transportistas ligeros alegan que puede ser engañoso. “A nosotros también nos ha pasado, no en San Andrés, pero sí en otros sitios, que aparcas en un día lluvioso y vuelves y te encuentras con una multa”, explican.

Habrá que esperar al próximo año para conocer estadísticas oficiales, pero lo cierto es que ya en 2024, las multas por aparcar en zonas de carga y descarga habían crecido, quizá porque en ocho de ellas se había instalado cámaras sancionadoras. Esto explica, en parte, el aumento de sanciones en 2024 en el caso de vehículos como turismos, pasando de 1.872 a 2.772. Es decir, un ascenso de casi el 33% en tan solo un año. En cambio, se han reducido mucho los abusos de los transportistas que estacionan más de media hora en la zona rayada.